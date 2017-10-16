"Признать Telegram Messenger LLP виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - постановила судья Юлия Данильчик.
Кодекс об административных правонарушениях России предусматривает за это нарушение штраф до 1 млн рублей.
Из материалов, оглашенных в суде, следует, что 12 июля 2017 года Федеральная служба безопасности России отправила запрос в лондонский офис Telegram. В нем спецслужба сообщила о необходимости предоставить до 16 июля информацию по шести телефонным номерам, на которые были открыты аккаунты в мессенджере Павла Дурова.
А 31 августа ФСБ уведомила руководство Telegram о намерении составить протокол об административном правонарушении за неисполнение российского закона о хранении, исполнении и передачи информации, пишет Интерфакс. Протокол был составлен 14 сентября.
Мировой суд судебного участка 383 Мещанского района теперь признал Telegram виновным в нарушении нормы закона, обязывающей мессенджеры предоставлять властям информацию, необходимую для декодирования сообщений.
Заседание суда прошло без представителей Telegram. Ранее основатель мессенджера Дуров заявлял, что не станет представлять данные ФСБ.
О том, что ФСБ составила на мессенджер Telegram протокол, стало известно 27 сентября, когда Дуров опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" его копию. Из опубликованного следовало, что Telegram должен был предоставить ключи шифрования. Компания не сделала этого.
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