Суд оправдал главу карельского "Мемориала" Дмитриева

Вместе с тем историк и правозащитник признан виновным в незаконном хранении оружия. Судья Марина Носова назначила ему наказание в виде двух лет и шести месяцев ограничения свободы.

Суд признал недопустимым доказательством и исключил из материалов дела первую экспертизу. При этом за Дмитриевым сохранено право на реабилитацию, сообщает "Медиазона". По словам его адвоката, с учетом времени, отбытого Дмитриевым под арестом, ему остается три месяца общественных работ, передает ТАСС.

Приговор оглашали в закрытом режиме. Когда Дмитриев вышел из зала суда, его встретили аплодисментами, радостными возгласами и объятиями. "Я дождалась, и я счастлива, - сказала его старшая дочь Екатерина Клодт журналистам. - Я знала, что это все неправда, и рада, что это доказано".

Сам Дмитриев сказал: "Как-то даже, наверное, не совсем правильно принимать поздравления. С чем меня поздравляют? С тем, что я не педофил, не этот самый, не тот самый - так я об этом тоже знал!"

При этом оправданный историк отказался общаться со съемочной группой НТВ, обвинив телеканал в "моральных домогательствах". Перед началом заседания сотрудница этого канала в коридоре громко спрашивала у Дмитриева, "зачем он снимал голую девочку". Он отвечал, что делал это по медицинским показаниям. Сторонники Дмитриева попытались защитить его от дальнейших вопросов, оттесняя съемочную группу НТВ. Затем сотрудница канала устроила в коридоре перепалку с журналистами и сторонниками Дмитриева из-за места возле зала. При этом она громко спрашивала у корреспондента радиостанции "Эхо Москвы", считает ли тот нормальным фотографировать ребенка. После этого в коридоре раздались крики "Позор НТВ!", пишет "Медиазона".

Дмитриев в своем последнем слове в суде заявил о невиновности. Об этом он сообщил журналистам после заседания 27 марта, также проходившего в закрытом режиме.

Ранее прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала признать Дмитриева виновным по всем вменяемым статьям и приговорить его к девяти годам колонии строгого режима, несмотря на то что медэкспертиза в Центре им. Сербского признала историка психическим здоровым человеком без сексуальных отклонений и подчеркнула, что он не педофил.

Адвокат правозащитника Виктор Ануфриев просил вынести оправдательный приговор из-за отсутствия состава преступления в действиях его подопечного. При этом, по словам защитника, нагнетается информация о том, что Дмитриев якобы плохо относился к приемной дочери. Однако недавно историк получил от нее письмо, в котором девочка написала, что любит его. По мнению адвоката, отношения отца и дочери сохранились. Как сообщало радио "Свобода", после заключения Дмитриева его приемная дочь была отправлена в прежнюю семью, которая ранее от нее отказалась.

62-летнего Юрия Дмитриева обвиняли по трем статьям УК РФ: "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего 12-летнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".