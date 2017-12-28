Суд не продлил арест историку Дмитриеву: будет новая экспертиза, обследуют психиатры

Судья Мария Носова отказалась продлевать арест Дмитриеву с 28 января 2018 года. Она также удовлетворила ходатайство прокуратуры о направлении снимков приемной дочери Дмитриева на третью экспертизу, а самого Дмитриева — на стационарное психиатрическое обследование.
Обследование пройдет в институте имени Сербского в Москве, об этом просила защита Дмитриева.
Накануне стало известно, что повторная экспертиза не нашла порнографии в фотографиях Дмитриева, которого обвиняют в хранении детской порнографии. Выводы экспертом на заседании Петрозаводского городского суда огласила судья Марина Носкова.
Экспертиза установила, что Дмитриев фотографировал несовершеннолетнюю приемную дочь без одежды, чтобы контролировать ее физическое развитие. Первое исследование, которого провели года назад в Центре социокультурных экспертиз, признало девять фотографий из 140 порнографическими.
В свою очередь прокурор Елена Аскерова попросила назначить Дмитреву психиатрическую экспертизу. Она предположила, что у него могут быть отклонения сексуального характера.
Дмитриев был задержан в декабре 2016 года. Его обвинили в производстве и хранении в семейном архиве снимков собственной приемной дочери, которые следствие сочло порнографическими. Обвинения ему предъявлены по статьям «производство порнографических изображений несовершеннолетних» (ст. 242 УК РФ), «совершение развратных действий без применения насилия» (ст. 135 УК) и «незаконное хранение огнестрельного оружия» (ст. 222 УК).
Сам Дмитриев не признает вину. По его словам, он не совершал противоправных действий в отношении ребенка. Его защита сообщала, что фотографии дочери, у которой были проблемы со здоровьем, Дмитриев делал для того, чтобы контролировать ее состояние и развитие.
Историк Юрий Дмитриев — секретарь петрозаводской и член карельской комиссий по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. Он занимался поиском и исследованием мест массовых захоронений репрессированных и заключенных ГУЛАГа и изданием книг памяти жертв репрессий в Карелии.
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