

На ликвидации фонда настаивал Минюст России, утверждавший, что во время проверки документов были обнаружены нарушения в уставе. Кроме того, по версии Минюста, фонд «Пятое время года» занимался неуставной деятельности, включая финансирование кампании Навального, и нарушал закон о персональных данных.

В штабе Навального обвинения Минюста категорически отвергали.

Леонид Волков, руководящий «Пятым временем года» и возглавляющий штаб Навального, заявил, что решение суда будет оспорено. «Пока продолжаем работать как работали», — написал Волков в твиттере.

«Суд» совершенно ожидаемо удовлетворил абсурдный иск Минюста о ликвидации фонда «Пятое время года»; у нас есть 30 дней на обжалование, пока продолжаем работать как работали. Сегодня постараюсь видео об этом записать.— Leonid Volkov (@leonidvolkov) January 22, 2018

Через фонд «Пятое время года» заключались, в числе прочего, договоры на аренду помещений для штабов Навального в разных городах и оплачивалась печать агитационных материалов. Сотрудники штабов Навального были оформлены на работу в этом фонде.

Алексей Навальный открывал штабы по всей России в рамках кампании по выдвижению в президенты. ЦИК отказался зарегистрировать Навального в качестве кандидата. После этого Навальный призвал к бойкоту выборов и объявил, что избирательные штабы станут штабами «забастовки избирателей».