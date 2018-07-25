В суде было объявлено, что Яблоков, старший инспектор службы безопасности, написал явку с повинной и дал показания на других участников происшествия.
25 июля суд рассмотрит ходатайства еще нескольких фигурантов дела. Одному из них, замначальника колонии по воспитательной работе Ивану Калашникову, суд продлил срок задержания на 72 часа.
По делу об избиении Евгения Макарова задержаны шесть сотрудников ФСИН. Правозащитники говорят, что, судя по видеозаписи, которую 20 июля опубликовала «Новая газета», в помещении во время издевательств над Макаровым находились по меньшей мере 18 человек.
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