Суд арестовал четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках 27 июля

Пресненский суд санкционировал арест Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова и Самариддина Раджабова и Алексея Миняйло.
Никто из них свою вину не признал.
По делу о массовых беспорядках обвинения также предъявлены Евгению Коваленко, который уже арестован по делу о нападении на полицейского, и Ивану Жукову — ему меру пресечения изберут позднее 2 августа.
Кирилл Жуков, как сообщила корреспонденту "Медузы" его адвокат, объявил голодовку.
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