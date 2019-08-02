Суд арестовал четверых обвиняемых по делу о массовых беспорядках 27 июля

По делу о массовых беспорядках, возбужденному после акции протеста в Москве 27 июля, арестованы четверо обвиняемых.
Liepos 27-osios protestas Maskvoje
© Itar-Tass / Scanpix

Пресненский суд санкционировал арест Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова и Самариддина Раджабова и Алексея Миняйло.

Никто из них свою вину не признал.

По делу о массовых беспорядках обвинения также предъявлены Евгению Коваленко, который уже арестован по делу о нападении на полицейского, и Ивану Жукову — ему меру пресечения изберут позднее 2 августа.

Кирилл Жуков, как сообщила корреспонденту "Медузы" его адвокат, объявил голодовку.

Медуза
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