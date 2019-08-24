Аппарат в назначенное время подошел к МКС ближе чем на 100 метров, завис, а затем начал отходить, пока не оказался на расстоянии примерно 300 метров от станции. "Транспортный корабль "Союз МС-14" находится на удалении от МКС. Стыковка планируется на резервную дату. Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает", - сообщили в Роскосмосе.

В ходе трансляции NASA диктор сообщил, что стыковка была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции. В ручном режиме космонавты не могли пристыковать корабль из-за отсутствия нужной системы на борту "Союза", передает ТАСС.

В трансляции также говорилось, что российские специалисты дали указание космонавтам на борту МКС поменять усилитель сигнала в системе "Курс". Центр управления полетами (ЦУП) в скором времени передаст космонавтам соответствующие инструкции.

По словам руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева, стыковка не удалась из-за "ранее не встречавшихся колебаний" при сближении со станцией". "Со сближением все было нормально, примерно до дальности 200 метров [до станции]. Дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковать не удастся. А "Федора" мы пока еще не научили в ручном режиме [стыковаться]", - сказал Соловьев. ЦУП проведет вторую попытку утром в понедельник. 26 августа.

Космонавт Алексей Овчинин, который находится на МКС, отметил, что у экипажа "настроение бодрое, самочувствие отличное". Он выразил надежду, что со второго раза стыковка удастся. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что на борту пилотируемого корабля много новых систем, "поэтому важно пройти этот этап и подготовиться к более сложным стыковкам в будущем, которые будут при запуске МЛМ [многофункционального лабораторного модуля]".

"Будем считать, что эта операция будет носить внеплановый и долгосрочно важный характер с точки зрения того, как работать в случае отказа подобного рода систем", - сказал Рогозин космонавтам. Специалисты ЦУП и космонавты на МКС в течение дня проведут серию экспериментов по восстановлению работы аппаратуры стыковки "Курс", сообщил РИА "Новости" источник в ракетно-космической отрасли.

"В процессе стыковки ["Союза МС-14"] в работе аппаратуры пассивного комплекта системы видеоинформации "Курс" на МКС появились проблемы при переходе в режим причаливания", - сказал собеседник агентства.

США ранее предупреждали о возможных ЧП при стыковке. В NASA отмечали, на "Союзе" нет системы дистанционного режима управления, что не позволяет космонавтам вручную пристыковать корабль к МКС. Робот Федор тоже не может взять на себя управление, так как в его программу заложены ограничения на работы внутри космического корабля.

Ведущий эксперт космической отрасли Иван Моисеев в разговоре с "Интерфаксом" отметил, что ситуация с "Союзом" не является экстраординарной, но в случае неудачной попытки новой стыковки корабль с Федором придется затопить.

"В этом веке было как минимум три аналогичные ситуации с "Прогрессом", когда отказывала система "Курс", и тогда включали телеоператорный режим и спокойно выходили из ситуации", - сказал эксперт. При этом он назвал новые попытки стыковки "рискованным делом". "Если их не продумать, то может произойти столкновение со станцией. А потом, если не получится пристыковаться, его ["Союз МС-14"] будут затоплять", - предположил Моисеев. Источник "Интерфакса" в космической отрасли подтвердил, что такой сценарий возможен.

По мнению Моисеева, корабль сможет делать попытки пристыковаться к МКС еще в течение недели, пока не будет израсходован ресурс его двигателей. "Корабль рассчитан на долгое время работы, около года, в составе МКС. Вне станции ресурса двигателя и топлива хватит, наверное, где-то на неделю. Все зависит от того насколько активно он будет маневрировать. Если будет активно делать попытки пристыковаться, топливо израсходуется быстро", - сказал Моисеев.

"Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом-космонавтом Федором на борту стартовал с космодрома Байконур утром 21 августа. Федор стал первым андроидом, который полетел в космос в кресле космонавта, а не в грузовом отсеке. Робот должен был провести на орбите 17 суток. Планировалось, что космонавты МКС проведут ряд экспериментов по управлению Федором с помощью специального костюма, повторяющего движения оператора.