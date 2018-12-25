"Это сложная, непростая работа, потому что нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным, для этого мы из трофейной немецкой техники отольем ступени храма", – сказал он.

Главный храм российской армии должен стать одним из крупнейших религиозных сооружений России. Его планируют построить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – к 2020 году.

Храм будет иметь пять куполов и пять престолов. Центральный престол заложат в честь Воскресения Христова. "Четыре престола посвящены небесным покровителям видов Вооруженных сил и родов войск: святому благоверному князю Александру Невскому – покровителю Сухопутных войск, святому пророку Божию Илии – покровителю ВКС и ВДВ, святому апостолу Андрею Первозванному – покровителю ВМФ и святой великомученице Варваре – покровительнице РВСН", – уточнил начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

Строить храм Вооруженных сил будут на народные пожертвования. "Финансирование главного храма ВС РФ также планируется осуществлять за счет добровольных пожертвований граждан, в том числе меценатов, военнослужащих РФ и всех заинтересованных организаций", – сказал начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.