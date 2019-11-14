В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске в четверг, 14 ноября, произошла стрельба. Как передало издание "Амурская служба новостей" со ссылкой на местное управление МВД России, один человек убит, трое ранены. В том числе один человек получил тяжелое ранение. Пеступник покончил с собой.

Наряд ДПС ГИБДД утром осуществлял патрулирование в районе улиц Шевченко-Красноармейской, когда к ним подбежал молодой человек и сообщил, что неизвестный устроил стрельбу в колледже.

После того, как инспекторы поднялись на второй этаж здания, преступник открыл огонь по ним. Его удалось заблокировать в аудитории, после чего он выстрелил в себя и скончался.

Из колледжа вывели всех педагогов и учащихся. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения по региону, трое пострадавших получили множественные огнестрельные ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.

Стрелявший в колледже Благовещенска - студент

Как сообщается, стрелявшему - 19 лет, он был студентом четвертого курса. Во время занятия молодой человек вышел в туалет и вернулся уже с охотничьим ружьем. На момент ЧП в аудитории находилось около 20 человек. Когда преступник открыл огонь, учащиеся начали разбегаться, одной из преподавательниц удалось покинуть здание и вызвать полицию. По словам очевидцев, к колледжу вскоре были стянуты не менее пяти экипажей полиции, ОМОН, кинологи с собаками, а также машина скорой помощи.

На место происшествия также прибыла мэр Благовещенска Валентина Калита. По информации пресс-службы администрации города, она созывает внеочередное совещание для принятия мер по усилению безопасности в других образовательных учреждениях. Занятия в колледже, где произошла стрельба, прекращены и возобновятся в пятницу, передает "Интерфакс".