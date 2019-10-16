Сторонники якутского шамана Александра Габышева, против которого ведется уголовное дело по обвинению в экстремизме, начинают съезжаться в Якутск, чтобы поддержать его "в критической ситуации". Как рассказал шаман Габышев DW по телефону в среду, 16 октября, ранее он сам обратился к своим сторонникам с просьбой приехать в Якутск, где он сейчас находится под подпиской о невыезде.

По словам шамана, на этот призыв уже откликнулось около половины его былого "отряда". Вместе с местными жителями, выступающими в его поддержку, речь идет о 10-12 единомышленниках "со всех концов страны: Иркутска, Москвы, Приморского края, Читы, Кемерова, Тюмени, Иванова и других городов", говорит он.

28-летний Кирилл Мухтарулин присоединился к группе шамана в середине августа 2019 года в забайкальском поселке Улёты и к моменту задержания Габышева прошел в ее составе около 900 километров. В среду он прибыл в Якутск по приглашению шамана. По собственным словам, он собирается пробыть в городе до завершения судебного процесса и потом продолжить вместе с Габышевым путь в российскую столицу.

Группа людей, присоединившихся к якутскому шаману Александру Габышеву в последние месяцы, после его задержания решила продолжить путь до Москвы. DW о том, что движет ими и каковы их цели. (24.09.2019)

Габышев собирается продолжить поход в Москву

Сам Габышев считает группу своих последователей "маленьким олицетворением России". "Если развалится наш отряд, развалится и Россия", - говорит он и добавляет, что, "если его отряд потеряет единство, это будет только на руку темным силам".

В разговоре с DW Габышев подтвердил свое намерение возобновить пеший поход в Москву "самое позднее весной" и дойти до столицы летом 2021 года, "несмотря ни на какие препоны". Отвечая на вопрос о том, будет ли он добиваться личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, если ему удастся дойти до Москвы, Габышев заявил, что он (Владимир Путин. - Ред.) к этому сроку "добровольно уйдет в отставку" под давлением народа, который поддержит шамана. "Перемены все равно наступят, а демон будет изгнан", - подчеркнул он.

Результаты медицинских обследований, в соответствии с которыми Габышев был признан невменяемым, тот, по собственным словам, не признает. "Я здоров и вменяем. Невменяемым меня считают власти", - заявил шаман.