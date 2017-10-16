Опасения на прошлой неделе высказал представитель минобороны Александр Емельянов на российско-китайском брифинге по ПРО в ООН. По его словам, "неограниченное развертывание американской системы ПРО - это серьезный вызов глобальной безопасности, стимул для гонки вооружений и угроза для всего человечества".

Но возможно, что российское военное ведомство преувеличивает степень готовности штатов к реализации это программы, считает соруководитель программы "Ядерная политика" Фонда Карнеги Джеймс Эктон. В интервью Русской службе Би-би-си он сказал, что США до сих пор не приняли решение о том, хотят ли они принять программу на вооружение. Так как испытания идут очень медленно, решение будет лишь через несколько лет.

Джеймс Эктон - автор книги "Серебряная пуля", вышедшей в 2013 году. В ней он рассуждал об опасностях и рисках замены ядерного оружия высокоточным.

Эктон рассказал Русской службе Би-би-си, что с момента выхода книги программа "мгновенного глобального удара" в США развивалась крайне медленно.

"За это время было проведено лишь одно испытание", - говорит он. И оно провалилось, потому что ускоритель взорвался, добавляет он.

Все шло так медленно потому, что американцы столкнулись как с техническими сложностями, так и с сокращениями бюджета.

Что разрабатывают в США?

Система "мгновенного глобального удара" может использоваться во время ядерного конфликта, заменив ядерное оружие. Это самонаводящееся оружие сможет поразить цель в любой точке мира в течение часа, что сравнимо с ядерной межбаллистической ракетой. Это могут быть баллистические или крылатые ракеты и системы, которые будут сочетать в себе свойства тех и других.

Из-за высокой скорости его должно быть чрезвычайно сложно перехватить системами противоракетной обороны.

В США работы в рамках концепции "Мгновенного глобального удара" идут уже много лет. Идея заключается в том, чтобы создать боеприпас, который будет лететь на гиперзвуковой скорости, и сможет в кратчайшее время поразить цель в любой точке мира.

Сейчас американская программа включает гиперзвуковые ударные средства, в том числе воздушно-космические аппараты Х-47, Х-37 и совмещение систем ПРО с ударными системами.

Цель системы - среагировать быстро, она разрабатывалась как мгновенный ответ на действия террористических группировок, а также контрабандное ядерное или химическое оружие.

Одним из главных опасений относительно "быстрого глобального удара" Эктон ранее называл возможность превентивного ядерного удара с той стороны, на которую будет нацелено это оружие. То есть, страна будет настолько опасаться "быстроты" удара, что ударит первой.

Совершенна ли эта система?

У этой системы есть минусы. Удар зависит от спутникового наведения, которое уязвимо для искусственных помех в условиях войны.

Кроме того, для поражения цели боеприпас, летящий на огромной скорости, должен будет снизить ее перед столкновением с поверхностью - иначе он не сможет поразить подземную цель. А снижение скорости означает повышение уязвимости.

Об этом Джеймс Эктон писал в "Серебряной пуле".

Как Россия может ответить "мгновенному глобальному удару"

"Планка, поставленная американцами, что неоднократно их министрами обороны озвучивалось, - возможность нанести удар в любую точку мира за срок менее часа. Мы этому противопоставляем уже, во-первых, систему предупреждения о ракетном нападении", - заявил РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

По его словам, СПРН "сейчас развернута в таком объеме и перекрывает столько направлений ракетоопасных, что превышает даже возможности Советского Союза".

Нейтрализовать "быстрый глобальный удар" могут комплекс С-500 вместе с системой предупреждения о ракетном нападении, считает Мураховский.

На это Эктон отвечает, что С-500 предназначена для обороны стратегических целей. "Я полагаю, что С-500 будет способна перехватывать гиперзвуковые планирующие бомбы", - говорит он.

Он называет "не нулевой" эффективность С-500, однако говорит, что в любом случае она будет способна защитить лишь небольшую территорию. В защите территории целой страны от сверхзвуковых планирующих боеприпасов это не поможет, говорит Эктон.