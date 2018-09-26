По словам Сигала, его предки по отцовской линии из Приморья. Он хочет изучать Приморский край, видеть больше. "И стать вашим губернатором", — цитирует слова актера "Интерфакс".
Стивен Сигал получил российское гражданство два года назад. Паспорт ему выдал лично президент России Владимир Путин. Также у актера есть американский и сербский паспорта. Сигал был в числе приглашенных на инаугурацию президента России Владимира Путина в мае 2018 года, а также среди гостей на Параде Победы на Красной площади.
В США актера подозревают в домогательствах к нескольким актрисам и журналисткам. Всего об этом заявили более 10 женщин. Он обвинения отвергает.
16 сентября в Приморском крае состоялся второй тур выборов губернатора. 20 сентября краевая избирательная комиссия по рекомендации ЦИК России отменила итоги голосования из-за массовых нарушений и фальсификаций. Новые выборы губернатора Приморья должны состояться через три месяца.
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