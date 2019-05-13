Суд признал его виновным и оштрафовал на 15 тысяч рублей. Вот что говорили об этом его сторонницы, его адвокат и сам стилист.

Перед зданием Тверского суда Москвы в понедельник стояли несколько женщин в пластиковых коронах. В такой же короне сам Зверев стоял в пикете на Красной площади. И вообще он часто носит корону.

"Корону я нашла — правда, попалась не очень гламурная, — рассказала Светлана, женщина в короне. — Если бы платформы попались, тоже бы их надела. Он [Зверев] так ловко ходит на платформах!"

Зверев вышел на Красную площадь с одиночным пикетом в марте. Вернее, как пояснил в суде его адвокат Михаил Бирюков, он стоял рядом. "Сама Красная площадь, как видно на фотографии, огорожена металлическими конструкциями, и на саму площадь мой подзащитный не выходил", — сказал адвокат.

Родом с Байкала

Стилист родился в байкальском поселке Култук — как раз возле него хотели построить завод по бутилированию байкальской воды. Инициатор стройки — китайская компания. В своем "Инстаграме" стилист много писал об этом, размещал ссылку на петицию на ресурсе "Российская общественная инициатива", требующую остановить стройку.

В марте районный суд Иркутска приостановил строительство по иску природоохранной прокуратуры — до устранения найденных ими нарушений. В том же месяце, но чуть раньше, стилист получил повестку в суд за пикет в запрещенном для этого месте — Красной площади.

На Красной площади — вблизи резиденции президента — действуют ограничения на массовые мероприятия. Но не на одиночные пикеты, пытался доказать в суде адвокат Бирюков. "Он почти единственный, кто сказал об этом вслух, — говорила около суда сторонница стилиста Олеся (одетая в футболку с хештегами #зверевправ и #забайкал). — Я о проблеме узнала только из его "Инстаграма".

"Когда у человека хороший дом, хороший доход, но он не обособляется в своем комфортном мире — это очень приятно", — соглашалась с ней еще одна сторонница Мила. Она сказала, что пришла в суд по просьбе дочери, которая не смогла вырваться с работы. "Он не зачерствел за эти годы", — продолжила Олеся. "Он даже почти не изменился", — кивала Мила.

Зверев приехал на судебное заседание в короне и ботинках на платформе. "Та блокада, когда не давали нигде информацию, я думаю, ее уже нет, — обратился он к журналистам. — Благодаря вам на нас обратили внимание — строительство завода приостановлено".

"Люди меня жалеют, пишут: бедный, совсем один стоял с плакатом! Они не знают, что если выйдет двое-трое, вас вообще посадят! Надо людям рассказывать, а то они по незнанию так и сделают", — поделился своим политическим опытом известный стилист.

В зале суда стилист продолжил общаться с публикой, спрашивал, есть ли в зале сибирские СМИ, вспоминал детство, прошедшее на Байкале. "Бабушка говорила: ты доживешь до того времени, когда вода будет продаваться в магазинах, — рассказывал он. — Я думал: вот ты гонишь, бабуля! А скоро чистая вода будет продаваться в аптеках, как дефицит. Мы к этому идем".

"Кто участвовал в чемпионате мира, тот ничего не боится, — рассуждал Зверев. — Там всегда побеждали японцы, а над нами все смеялись, и нужно было это переломить, чтобы победить". "Это на каком чемпионате?" — попросили уточнить из зала. "На чемпионате мира по парикмахерскому искусству 98 года. Это было страшно, взрывались фены в руках", — отвечал стилист.

Когда в зал зашли телевизионщики с камерами, он снова надел корону. И не снимал ее во время всего заседания. Судья Мария Сизинцева не возражала. "Где зарегистрированы?" — спросила она в начале заседания. "Ой, а я обязан говорить? А то сейчас все приедут ко мне туда", — испугался стилист.

"Официально трудоустроены?" — продолжила судья. "Официально я работаю суперзвездой", — в своем духе отвечал Зверев. "У вас так в трудовой книжке написано?" — поинтересовалась судья. "Ну, я сам там написал", — подтвердил Зверев. "Официально не работаете", — пришла к выводу судья.

Зверева не задерживали во время пикета — повестка в суд пришла позже. "Инспектор Андрейчук докладывает, что в результате мониторинга сети Интернет выявлен гражданин Сергей Зверев", — зачитала судья материалы дела.

Защита возражала: никто даже не устанавливал конкретное место, где стоял Зверев, хотя в деле и фигурирует адрес "Красная площадь, дом 3". Адвокат просил вызвать в суд инспектора Андрейчук — судья отказала.

"В деле только одна фотография моего подзащитного, отсутствуют привязки к месту, в самом кадре отсутствуют здания, позволяющие идентифицировать местоположение, — говорил адвокат Бирюков. — На Красную площадь мой подзащитный не выходил. На фото видно, что она огорожена".

Второй аргумент защиты — постановление пленума Верховного суда России: нужно учитывать, утверждены ли границы территорий, на которых запрещены массовые мероприятия. В случае резиденции президента в Кремле границы не утверждены, заявил адвокат.

"Я стоял с плакатом о деле государственной важности", — заявил сам стилист, пока суд удалился принимать решение. А решение было такое: 15 тысяч рублей штрафа.

"Все-таки виновен, а я до последнего не верила", — сокрушалась одна из поклонниц Зверева. Сам стилист оценил решение так: "Это была стандартная несправедливость".