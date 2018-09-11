Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М, выкатка которого состоялась в Казани, "располагает новыми навигационными, коммуникационными и прицельными устройствами, новыми системами контроля расхода топлива, а также средствами радиоэлектронной борьбы. Впервые на борту самолета работает и система искусственного интеллекта, призванная оказывать поддержку пилотам", сообщает автор статьи.
В общей сложности Россия имеет в пользовании 100 самолетов Ту-22М3 из некогда 497 машин. До 2020 года модернизацию должны пройти 30 моделей, говорится в статье.
После модернизации на борту бомбардировщиков появится, среди прочего, крылатая ракета, которая, поднимаясь на высоту в 40 км, является недосягаемой для американских ракет противовоздушной обороны, а при сбросе на землю развивает гиперзвуковую скорость - на этом этапе в настоящий момент ее также невозможно сбить, повествует Крампер.
"Россия не скрывает, что модернизация стратегических бомбардировщиков нацелена на США, а не на бомбардировки, например, в Сирии, - отмечает журналист. - Гиперзвуковое оружие было разработано в первую очередь в качестве убийцы авианосцев".
"Модернизированные российские бомбардировщики все равно не обладают характеристиками американского самолета Stealth, здесь их намного опережают стратегические бомбардировщики США. Разработка "стелс-самолетов" слишком затратна для Кремля, - уверен автор статьи. - При этом российская сторона постоянно подчеркивает, что необходимость в "стелс-самолете" отсутствует".
"На самом деле модернизация бомбардировщиков является также и частью соревнования вокруг потраченных на вооружение долларов. Здесь Кремль с помощью ограниченных затрат хочет принудить США к масштабным и дорогим ответным мерам", - считает Крампер.
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