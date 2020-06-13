Статистика Росстата по смертности от коронавируса за апрель оказалась выше данных оперативного штаба

Статистика смертности в этот раз вышла с задержкой в две недели. Обычно Росстат публикует эти данные в последний рабочий день месяца, следующего за отчетным. Однако 29 мая ведомство сообщило, что ему нужно дополнительное время для уточнения информации с учетом всех поступающих из больниц окончательных свидетельств о смерти.

"Медиазона" отмечает, что Росстат публиковал таблицу с этими же самыми данными об апрельской смертности еще 11 июня, но через несколько минут доступ к странице пропал.

Росстат получает информацию о смертности из Единого государственного реестра (ЕГР) ЗАГС. В ведомстве отметили, что из-за коронавируса и ограничительных мер жители ряда регионов "не в полной мере обеспечили регистрацию фактов рождения и смерти в системе ЕГР ЗАГС". В связи с этим данные еще будут дополняться.

Все причины смертности, которые так или иначе связаны с COVID-19, разделены в таблице на четыре группы:

1. Основной причиной смерти стал COVID-19, вирус идентифицирован в полном объеме, при жизни или посмертно сделан положительный тест (1270 человек);

2. Вирус не идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность того, что причиной смерти стал COVID-19 (390 человек);

3. COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания (435 человек);

4. COVID-19 не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания (617 человек).

По данным Росстата, самая высокая смертность от коронавируса в апреле зафиксирована в Москве - 1561 человек, из них для 805 человек COVID-19 стал основной причиной смерти.

По подсчетам РБК, расхождение данных по апрельской смертности от коронавируса в качестве основной причины между Росстатом и сведениями оперативного штаба составляет 1,4 раза. По данным оперштаба на 1 мая, в РФ было 1169 умерших. РБК вычел из этого числа 17 смертельных случаев в марте и получил 1152 умерших.

Forbes же исключил 24 скончавшихся на 1 апреля и получил число 1145. Расхождение данных Росстата по общему числу умерших пациентов с COVID-19 за апрель (2712 человек) по сравнению со статистикой оперштаба - в 2,5 раза, пишет издание.

Департамент здравоохранения Москвы в конце мая привел детальные данные по смертности от COVID-19 за апрель, пересчитав число умерших по новой методике. В результате первоначально озвученные оперативные данные по смертности были снижены с 639 до 636 человек.

Депздрав также дополнительно отнес с коронавирусу 169 случаев, когда у пациентов были отрицательные тесты как при жизни, так и посмертно, но после вскрытия и по клиническим признакам удалось установить, что, скорее всего, явной причиной смерти явился все же коронавирус.

Также было выявлено 756 человек, которые умерли "от других причин", но при этом имели положительный тест на коронавирус. У 360 пациентов из этой группы COVID-19 "вероятнее всего оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений". Таким образом, общее число смертей в апреле, озвученное депздравом, совпадает с числом умерших из таблицы Росстата (1561).

Петербургские СМИ пишут, что, согласно Росстату, в городе за апрель умерло в 10 раз больше человек, чем официально сообщали власти: COVID-19 назван основной причиной смерти 166 пациентов, еще у 157 он явился важным сопутствующим заболеванием (всего 323 умерших). Между тем комитет здравоохранения Петербурга в апреле подтвердил смерть лишь 31 человека с коронавирусом, сообщает "Фонтанка".

Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила данные Росстата на брифинге в субботу, заявив, что смертность в России в апреле 2020 года оказалась на 2,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

"Если соотнести показатели смертности по Российской Федерации за апрель с общим количеством выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, то в случае, когда основная причина смертности COVID уже четко идентифицирована, то в этом случае летальность за апрель по России составит 1,6%. А если даже все сложить, и то, что не связано со случаями, когда COVID стал основной причиной смерти, то это 2,6%", - цитирует Голикову РИА "Новости".

Она отметила, что представленная статистика "не носит 100% окончательного характера, она будет уточняться, но она будет уточняться, наверное, уже не существенно". Цифры еще будут уточняться по результатам патологоанатомических вскрытий, но, "скорее всего, по апрелю она [цифра] уже будет малоподвижна, так как достаточное количество времени уже прошло", сказала Голикова.

Вице-премьер пояснила, что уточнение причин смерти может коснуться 1052 случаев - когда коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие хронического заболевания, или не оказал влияние на хроническое заболевание, но был подтвержден тестом.

Наибольшее количество смертей за апрель сосредоточено в Центральном федеральном округе, сообщила Голикова. Это Москва, Московская область, дальше "с кратным уменьшением" идут Владимирская, Брянская, Смоленская, Калужская области.

На втором месте по числу смертей от коронавируса за апрель - Северо-Западный федеральный округ, здесь основной удар пришелся на Санкт-Петербург и Республику Коми. На третьем месте - Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, на четвертом месте - Южный федеральный округ, Краснодарский край и Ростовская область, затем Северо-Кавказский федеральный округ, Республики Ингушетия и Дагестан, на шестом месте - Сибирский федеральный округ, на седьмом Дальневосточный, на восьмом - Уральский федеральный округ.