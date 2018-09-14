Утром в четверг мать Петра Верзилова Елена и его девушка, участница Pussy Riot Вероника Никульшина смогли посетить его в больнице.

Поздним вечером в среду Никульшина сообщила, что Верзилов сутками ранее был доставлен в токсикореанимационное отделение больницы имени Бахрушиных в Сокольниках. По ее словам, Верзилову стало плохо вскоре после заседания суда, где рассматривалось заведенное против нее административное дело.

"Шутил, смеялся, а потом начал терять зрение"

Как рассказала Би-би-си Елена Верзилова, в больнице она наблюдала сына только спящим. По ее словам, врачи отводят три-четыре дня на выход из тяжелого состояния.

"Врач сказал, что состояние было тяжелое, сейчас стало существенно легче, ему дали снотворное, чтобы поспал, отдохнул. Сейчас находится в сознании, но в состоянии сна. Все, что доктор сказал, что это отравление определенной группой веществ, которые имеют свойство всасываться в организм и будут выводиться из организма, и на это требуется какое-то количество дней", — рассказала Елена Верзилова.

По ее словам, врачи полагают, что речь может идти об отравлении некими лекарственными препаратами. Сейчас делаются расширенные анализы, но их результаты пока не готовы.

На вопрос Би-би-си, мог ли Верзилов сам принять некие препараты, которые вызвали отравление, его мать и Никульшина ответили отрицательно.

О дне госпитализации Никульшина рассказала Би-би-си так: "Мы сразу [после суда] поехали домой, Петя прилег, сказал, что очень сильно устал, и я решила его не будить. Вышла из дома, пришла где-то часов в восемь, как раз были уже широкие зрачки, но Петя шутил, смеялся, а потом начал терять зрение. Мы пошли в ресторан, он дошел туда, хотели поесть там, но он стал себя уже совсем плохо чувствовать, попросил взять еду домой, он там ничего не ел и не пил".

По возвращении домой у него начались проблемы с речью, рассказывает Никульшина. Почитав, что пишут о таких симптомах в интернете, она вызвала скорую помощь.

"Скорая была где-то час у нас, ему становилось все хуже, в конце он уже не мог даже понять, как встать с кровати, мы на себе его вели вниз, положили на носилки… А дальше — не знаю, как это с врачебной точки зрения — это потеря сознания или нет, но он на нас уже не реагировал. Когда мы вели его, он еще нас узнавал, обнимал меня, но ничего сказать не мог", — рассказывает участница Pussy Riot.

Вскоре после разговора с Би-би-си в "Твиттере" Pussy Riot появилась запись следующего содержания: "Нам нужны контакты самого лучшего токсиколога, лучшего в профессии. Нам срочно нужна консультация. Это для Петра, который был отравлен".

Кто такой Верзилов

Петр Верзилов был членом арт-группы "Война", а позже — группы Pussy Riot. В 2014 году участники этой группы Толоконникова и Алехина учредили издание "Медиазона", а Верзилов стал его издателем.

В июле во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве члены Pussy Riot Петр Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Курачева и Ольга Пахтусова устроили акцию "Милиционер вступает в игру", выбежав на поле в полицейской форме.

На этом матче присутствовали президент России Владимир Путин, его французский коллега Эммануэль Макрон и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.