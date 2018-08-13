По их словам, «свадьба была скромная, но со вкусом».

При этом сама Поклонская отказалась комментировать изданию свою личную жизнь.

Руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев не ответил на звонки и сообщения РБК.

Помощник Поклонской ​Павел Сиротов не смог прокомментировать РБК информацию о ее свадьбе. «Я не в курсе ситуации», — отметил он.

В 2017 году депутат, объясняя отсутствие в ее декларации о доходах информации о заработке мужа, сказала, что у нее был мужчина, с которым она намеревалась оформить отношения, однако впоследствии они расстались. Поклонская добавила, что ранее называла его мужем, чтобы не «травмировать» своих поклонников, которые проявляли к ней интерес.

47-летний Иван Соловьев является заслуженным юристом России и доктором юридических наук. Он имеет три награды от Российской православной церкви и благодарность президента России.