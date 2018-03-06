Как сообщалось, на записи, сделанной бортовым самописцем, слышно, как пилоты читают контрольную карту, приводя в действие и проверяя работу различных приборов и механизмов. Пилоты не включили обогрев приемников полного давления (ППД), с которых считывают данные датчики скорости, несмотря на то, что это действие было включено в контрольную карту. После взлета пилоты обнаруживают критически низкие показания скорости, которые отличаются от показаний на приборах. Пилоты, ругаясь, предприняли попытку решить возникшую проблему. После этого самолет увеличил скорость и угол наклона к земле. Столкновение произошло под нечленораздельные крики пилотов.

В распоряжении 78.ru появилась расшифровка речевого самописца. До столкновения с землей — меньше минуты. Последние секунды в кабине падающего лайнера. Все уже все понимают, но до последнего верят в чудо.

"КВС (капитан воздушного судна): Вверх! Вот.

ВП (второй пилот): Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вниз..

ВП: Вообще фигня какая-то!

КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это… А ты наоборот, вниз.

ВП: Потом разговаривать будем. Так, контролируем все!

КВС: Все, все хорошо.

ВП: Все, скорость нормализовалась.

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Оп-оп-оп! 390!

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Да потому что, что хорош ***, 200 скорость, ***!

КВС: Высота! Высота! Высота!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Вверх!

СИГНАЛИЗАЦИЯ: Terrain ahead! Pull up! Terrain ahead!

КВС: Все, ***"

Конец записи.

На борту АН-148 действительно развивалась нештатная ситуация: датчики скоростей начали показывать разные значения. По предварительным данным, произошло это из-за банальной ошибки: второй пилот забыл включить подогрев соответствующего датчика. А потом, когда точка невозврата была пройдена, просто запаниковал и увел самолет вниз вместо того, чтобы попытаться набрать высоту.

Пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", 11 февраля выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров сразу после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Окончательные ответы дадут специалисты Межгосударственного авиационного комитета. По предварительным выводам МАК, "фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемников полного давления) при выключенном состоянии систем их обогрева".

Обледенение ППД, как утверждают в МАК, связано с тем, что обогрев всех трех приемников был выключен на протяжении всего полета. Причины этого пока неизвестны. В МАК уточнили, что "особая ситуация" с Ан-148 начала развиваться через две с половиной минуты после взлета на высоте 1,3 тысячи метров и на скорости 470 километров в час. В этот момент стали появляться расхождения в показаниях скорости.

Еще через 25 секунд расхождения достигли 30 километров в час, из-за чего экипаж получил разовую команду сравнить показания. Команда регистрировалась около 10 секунд и затем прекратилась. Спустя 50 секунд она снова повторилась, причем расхождения в данных о скорости продолжали расти. После этого экипаж отключил автопилот и продолжал полет только в ручном режиме.