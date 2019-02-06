Встреча пройдет 13 февраля в Сочи.

Напомним, 31 января состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным, во время которого они обсудили "все вопросы общего характера в отношениях двух стран", сообщила пресс-служба белорусского президента. В том числе речь шла о придании "наибольшей эффективности" работе межправительственной группы по углублению интеграции в рамках Союзного государства, говорится в сообщении.

Главы двух государств договорились в ближайшее время провести встречу, на которой они планируют обсудить реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах в Кремле в конце прошлого года.

Главная проблема в белорусско-российских отношениях на сегодня — это падение доходов белорусского бюджета из-за российского налогового маневра в нефтяной сфере.

В Минске насчитали около 15 млрд долларов убытка и рассчитывают на компенсацию. Москва ставит преференции в зависимость от степени интеграции государств.

В декабре Лукашенко и Путин дважды встречались в Москве. 25 декабря они договорились о создании рабочей группы "для решения вопросов в рамках дальнейшей интеграции двух стран". Следующие переговоры состоялись 29 декабря и длились три с половиной часа. Официально их итоги обнародованы не были.

10 января на совещании с правительством Лукашенко сообщил, что в ходе встречи с Путиным в конце декабря обсуждались проблемные вопросы двусторонних отношений, в том числе — о компенсации белорусской стороне в связи с налоговым маневром в России в нефтяной сфере.

"Практически все проблемы в отношениях между странами решены в более или менее приемлемом варианте, — заявил он. — Никакого отторжения по вопросу компенсации не было. <…> Более того, президент России предложил и в новом году продолжить переговоры по этому вопросу и выработать приемлемое решение — и один на один, и в составах рабочих групп".

Лукашенко подчеркнул, что этот вопрос надо было урегулировать до 1 января, но "никакой катастрофы из-за того, что он пока не решен, на сегодняшний день нет".

"Потери от налогового маневра в Беларуси в этом году составят смешную сумму: при 70 долларах за баррель это будет около 400 млн долларов, это не катастрофа. Но мы на это пойти не можем, потому что с 2015 года, когда был введен этот налоговый маневр, мы уже потеряли 3,6 млрд долларов. До окончания этого налогового маневра, к 2025 году, мы потеряем 10,6 млрд долларов", — добавил глава государства.