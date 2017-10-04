США высылают 15 кубинских дипломатов

Этот шаг со стороны государственного департамента США последовал за отозывом более половины работников американского посольства в кубинской столице.

Более 20 американских сотрудников посольства пострадали от загадочных акустических атак за последние несколько месяцев.

"Это решение было принято в результате неспособности Кубы принять необходимые меры по защите наших дипломатов в соответствии со своими обязательствами по Венской конвенции. Этот шаг обеспечит равенство в наших дипломатических связях", - говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, выпущенном во вторник.

Кубинским дипломатам предоставлено семь суток на сборы. Министр иностранных дел Кубы назвал это решение неоправданным.

Ранее более 20 сотрудников посольства США на Кубе доложили о необъяснимых проблемах со здоровьем, среди которых были симптомы сотрясения мозга, головокружения и глухота.

Высказывались предположения о том, что эти проблемы могли быть вызваны воздействием акустических волн, однако никаких подтверждений этому получено не было.

Куба отрицает возможность таких акустических воздействий, и США пока воздерживаются от прямых обвинений в адрес кубинского правительства.

Анализ: отношения с Кубой под новой угрозой - Уилл Грант, Би-би-си, Гавана

Кубинская реакция на решение администрации Трампа о высылке двух третей персонала кубинского посольства из Вашингтона преисполнена, как и следовало ожидать, негодования. США, по мнению Гаваны, проявляют безответственность и поспешность, не представив при этом ни малейших доказательств того, что американские дипломаты пострадали на самом деле.

Кубинские врачи, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес, не были допущены к пострадавшим сотрудникам американского посольства или к американским медикам, которые оказывали им помощь.

Кубинско-американские отношения снова обострились, всего за несколько месяцев почти полностью истощив тот запас доброй воли, который был создан при президенте Обаме.

Нынешний кризис в отношениях между двумя странами застал врасплох миллионы кубинцев, которые рассчитывали посетить своих родственников в США и чьи американские визы теперь приостановлены.

Единственный положительный момент в этой ситуации состоит в том, что дипломатические отношения не прерваны и что кубинцы заявили о своей готовности сотрудничать с американской стороной в поисках решения возникшей проблемы.

"Мы продолжаем поддерживать дипломатические отношения с Кубой и будем и далее сотрудничать с Кубой в проведении расследования этих атак", - говорится в заявлении госсекретаря США.

На прошлой неделе американские официальные лица заявили: "Нам неизвестны технические средства и метод, которые используются в ходе таких атак".

Загадочные акустические воздействия на Кубе

Конец 2016 года: сотрудники посольств США и Канады начинают жаловаться на необъяснимые проблемы со здоровьем

Май 2017 года: США высылают двух кубинских дипломатов

Август: США заявляют, что 16 сотрудникам посольства оказана медицинская помощь, но нападения прекращаются

Начало сентября: США заявляют, что нападения продолжаются и что 19 сотрудников посольства получили травмы

29 сентября: Вашингтон отзывает часть дипломатов, заявляет, что 21 сотрудник посольства получил травмы, и предупреждает американских граждан о необходимости воздерживаться от поездок на Кубу

3 октября: США высылают кубинских дипломатов из Вашингтона