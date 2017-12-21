

Артем Чайка оказался в санкционном списке, поскольку использует положение своего отца для получения преимуществ при ведении бизнеса, говорится в сообщении минфина.

Всего в списке, опубликованном американским ведомством, 13 новых фамилий и 39 организаций. Среди попавших под санкции также дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова и экс-командир украинского "Беркута" Сергей Кусюк.

Сыновья генпрокурора

У генпрокурора Чайки два сына - старший Артем и младший Игорь. Оба занимаются бизнесом.

Артему Чайке принадлежит УК "Первая нерудная компания", крупнейший производитель щебня в России, поставляющий свою продукцию РЖД. Кроме этого он владеет 90% Тыретского солерудника, второго по объему производства соли в России.

Еще ему принадлежит доля в 3S Property Development, занимающейся строительством жилой недвижимости в Москве, и в компании "Георесурс", строящей торговый центр "Рио" в Мытищах. Артем Чайка владеет половиной кабардино-балкарской компании "КСК Эльбрус", занимающейся разведением лошадей.

Игорь Чайка занимался переработкой мусора, выращиванием грибов в Подмосковье и поставкой продуктов в Китай. Плюс он работает над развитием туристического бизнеса в Крыму.

Оба сына генпрокурора стали героями расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который выпустил фильм "Чайка" в 2015 году.

Артем Чайка заявил РБК, что считает включение в "список Магнитского" "попыткой оказать давление на прокуратуру". Однако, по его мнению, эта попытка "обречена на провал".

"Список Магнитского"

Акт Магнитского был принят в США в декабре 2012 года. Он предусматривает отказ в визах, а также финансовые санкции в отношении россиян, которые, как считают в Вашингтоне, причастны к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и другим нарушениям прав человека.

Накануне, 20 декабря, США включили в "список Магнитского" пятерых россиян, в том числе главу Чечни Рамзана Кадырова.

В январе этого года в санкционный "список Магнитского" были включены глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, депутат Госдумы Андрей Луговой, бизнесмен Дмитрий Ковтун, следователь Станислав Гордиевский и фигурант расследования Hermitage Capital Геннадий Плаксин.

Еще раньше в списке оказались председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, бывший следователь Павел Карпов и заместитель генпрокурора России Виктор Гринь.

В конце прошлого года президент США Барак Обама, срок полномочий которого подходил к концу, подписал закон об оборонной политике, который распространил действие "закона Магнитского" на все страны.

Под санкции в рамках "глобального акта Магнитского" попадают лица, которые, по мнению США, виновны в нарушении прав человека и коррупции.

Иностранцам, попадающим в этот список, запрещен въезд в США, их активы и собственность на территории страны блокируются.