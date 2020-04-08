США вернули 45 тыс. граждан из 75 стран, а в России вторую неделю обсуждают списки, графики и цены на билеты

Для доставки в США из-за границы десятков тысяч людей, которые не смогли воспользоваться регулярными коммерческими рейсами, было организовано более 460 авиарейсов из 75 стран, заявил глава Государственного департамента. В этой "миссии по возвращению" были задействованы Министерство внутренней безопасности, Вооруженные силы США, а также множество иностранных партнеров.

Глава внешнеполитического ведомства США привел несколько примеров операций, проведенных сотрудниками Госдепа для вывоза американцев из самых удаленных уголков мира. К примеру, в Непале в момент начала пандемии у горы Эверест и в других районах страны оказались сотни американцев. Посольство США получило спецразрешения от правительства Непала на полеты небольших самолетов - за один рейс вывозили по 15 пассажиров. Сами сотрудники посольства отправлялись на автобусах за сотни километров, чтобы забрать своих сограждан из отдаленных уголков Непала и доставить в Катманду. Оттуда в Америку уже двумя большими самолетами отправили 600 граждан и лиц с постоянным видом на жительство в США, передает "Радио Свобода".

В Аргентине американские дипломаты договорились с местным МИД о помощи миссионерам в прохождении военных контрольно-пропускных пунктов, а также помогли освободить из карантина двух пожилых супругов, у которых отсутствовали симптомы коронавируса, сообщает "Голос Америки".

В РФ вторую неделю согласовывают списки, графики рейсов и процедуру возврата

Общее количество граждан России, оказавшихся во время мировой пандемии коронавируса за рубежом, также исчисляется десятками тысяч. В конце марта и начале апреля МИД РФ дважды составлял списки тех, кто хочет уехать. Теперь новые списки формируются через сайт "Госуслуг", на котором желающие вернуться должны заполнить специальную форму. Сейчас только число зарегистрировавшихся для возвращения составляет около 25,8 тыс. человек. А всего желающих вернуться около 35 тысяч. Но многие из них сделать этого не могут.

Российские министерства и ведомства, заверяя, что не бросят сограждан умирать на чужбине, уже вторую неделю согласовывают списки "возвращенцев", графики рейсов и стоимость билетов.

К примеру, посольство России в США располагает списком в 2,3 тыс. россиян, желающих вернуться. В Нью-Йорке, в самом центре эпидемии, их не меньше 500. Но из Нью-Йорка самолет в Москву улетел почти пустым - 61 человек на 402 места, то есть лайнер оказался загружен лишь на 15%, хотя желающих было достаточно.

На борт в Нью-Йорке пустили только тех, кто имеет прописку в Москве или Подмосковье. В это же время посольство РФ в США докладывает о нехватке пассажиров. Чтобы вернуться в Россию, недостаточно иметь паспорт гражданина РФ. От россиян требуют регистрации на сайте gosuslugi.ru, а он рассылает SMS-сообщения только на российские номера телефонов, у многих же симки зарубежных операторов связи. К тому же большинство граждан РФ жалуются на бездушие и формализм работников дипмиссий, для которых главное - не вернуть граждан, а следовать указаниям из Москвы.

Самолет "Аэрофлота" из Бангкока в Санкт-Петербург также прилетел полупустым (187 человек на 296 мест), хотя из Таиланда хотят вернуться около 20 тысяч россиян. В Индии оказались более 5 тыс. граждан РФ, из Индонезии ждут вылетов около 5 тыс. Сотни россиян разбросаны по Латинской Америке. В Испании ждут возвращения в РФ около 1000 человек.

На сайте Минтранса РФ 8 апреля появился график вывозных рейсов, но он только предварительный:

8 апреля - рейсы "Аэрофлота" Нью-Йорк - Москва и Мале - Москва;

9 апреля - рейс "Аэрофлота" Денпасар - Москва;

10 апреля - Бангкок - Москва ("Аэрофлот"), Бангкок - Санкт-Петербург ("Аэрофлот"), Ларнака - Москва ("Аэрофлот"), Ларнака - Санкт-Петербург ("Аэрофлот"), Бангкок - Новосибирск (S7), Бангкок - Иркутск (S7), Токио - Владивосток (S7);

11 апреля - рейсы Анталья - Москва ("Аэрофлот") и Анталья - Санкт-Петербург ("Аэрофлот"), Бангкок - Красноярск ("Уральские авиалинии"), Бангкок - Казань ("Уральские авиалинии"), Бангкок - Уфа ("Уральские авиалинии");

12 и 13 апреля - Мадрид - Москва ("Аэрофлот"), Токио - Москва ("Аэрофлот"), Подгорицы - Москва ("Аэрофлот"), Гоа - Москва ("Аэрофлот").

Но все это только планы, еще не утвержденные.

Хочешь вернуться - плати: граждане заплатят за возвращение, хотя правительство выделило на это 1,5 млрд

Как сообщили в Минтрансе РФ, чтобы вернуться домой, россияне должны будут заплатить за перевозку. Правда в ведомстве обрадовали, что цена будет более-менее фиксированной.

И это несмотря на то, что 28 марта правительство выделило Росавиации 1,5 млрд руб. из резервного фонда специально для "возмещения затрат, понесенных при возвращении россиян на родину из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией".

В "Аэрофлоте" заявили, что авиакомпания вводит единый тариф для всех "возвращенцев", сообщает ТАСС. "Он действителен для всех специальных вывозных рейсов. Правила применения тарифа и нормы провоза багажа соответствуют тарифам группы "бюджет" и действуют в экономическом классе. Для каждого направления установлена единая стоимость. Она составляет около €400 для дальнемагистральных и €200 для среднемагистральных рейсов в одну сторону, включая таксы и сборы. Детям предоставляется скидка. Каждый пассажир имеет право на провоз одного места зарегистрированного багажа весом не более 23 кг и одного места ручной клади [весом] не более 10 кг", - объявила пресс-секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова.

Как говорится на сайте Минтранса РФ по итогам заседания рабочей группы, координирующей возвращение россиян из-за рубежа, стоимость билетов на вывозные авиарейсы будет фиксированной. Для пассажиров с авиабилетами иностранных авиакомпаний стоимость нового билета составит от €200 до €400 в зависимости от дальности полета. Предусматриваются скидки для детей. "Если же на руках у пассажира есть неиспользованный билет российского перевозчика, то он будет принят на борт бесплатно на основании этого билета", - добавили в Минтрансе.

На вывозной рейс из Нью-Йорка не взяли пассажиров без столичной прописки

Как и кем будут "укомплектовываться" объявленные рейсы, пока не понятно. Особенно на фоне произошедшего с рейсом Нью-Йорк - Москва, на который не попали три четверти россиян, желающих улететь из США на родину.

На борт Boeing 777 в Нью-Йорке пустили только тех, кто имеет прописку в Москве или Подмосковье - на посадку пошли лишь несколько десятков человек, хотя желающих улететь были сотни, и в салоне оставались пустыми более 300 мест.

Информацию о застрявших в аэропорту россиянах подтвердил президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан, возглавивший объединение волонтеров по помощи людям, которые не смогли вылететь из США. Сам он в этот момент находился в аэропорту и на связи с посольством РФ. Вылететь на родину могут только те, кто заполнил информацию о себе на сайте "Госуслуги" и проживает в Москве или в Московской области. Но поскольку в Москве переполнены карантинные боксы, то возможность вылететь домой дают лишь тем, кто может уйти на карантин у себя дома, сообщил Кочан.

Некоторые россияне уже успели зарегистрироваться на рейс, сдали багаж и даже, по их заверениям, прошли зону контроля, но потом их вернули. Как объяснил представитель консульства со ссылкой на "Аэрофлот", произошла техническая ошибка.

Один из не улетевших пассажиров Илья Яничев рассказал, что утром они с женой получили уведомление о вылете в 23:00. "Позвонил в "Аэрофлот", сказали, приезжайте в аэропорт. Приехали, прошли регистрацию, сдали багаж, получили посадочные талоны. Через час подходит представитель "Аэрофлота", говорит, что техническая ошибка и наши билеты недействительны... Самолет полетел практически пустой. Почему? Неизвестно", - рассказал Яничев.

Пока посольство России в США просит застрявших в стране россиян пожить у соотечественников, и заявляет о нехватке пассажиров даже на один вывозной рейс из Соединенных Штатов. Посол подчеркнул, что регистрация на портале госуслуг "является непременным условием возвращения в Россию, равно как и наличие билетов или готовность их приобрести".