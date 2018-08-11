Посольство США в России призвало освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который продолжает голодовку в российской колонии, и других политических заключенных. Об этом представители посольства заявили в своем микроблоге в Twitter в пятницу, 10 августа.

В этот же день президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре призвал президента РФ Владимира Путина "срочно найти гуманитарное решение" в ситуации с Сенцовым. Макрон выразил обеспокоенность в связи с резким ухудшением состояния здоровья режиссера, о котором двумя днями ранее заявила двоюродная сестра Сенцова. В ответ на ряд предложений французской стороны российский президент пообещал "вскоре сообщить о состоянии здоровья" режиссера, говорится в сообщении Елисейского дворца.

Дело Сенцова

В 2015 году Олег Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Его и Александра Кольченко, который получил 10 лет колонии, задержали в мае 2014 года в аннексированном Россией Крыму и обвинили в создании на территории полуострова террористического сообщества.

14 мая находящийся в колонии в полярном городе Лабытнанги Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных. 19 июля режиссер начал принимать небольшие порции питательных веществ, необходимых для поддержания жизни.