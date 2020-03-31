Президент США Дональд Трамп и глава российского государства Владимир Путин договорились во время телефонной беседы о проведении американо-российских консультаций по линии министров энергетики двух стран, касающихся мирового падения цен на нефть. Политики подчеркнули "важность стабильности на глобальных энергетических рынках", сообщили в понедельник, 30 марта, в пресс-службе Белого дома.

В консультациях примут участие главы энергетических ведомств Александр Новак и Дэн Бруйетт.

Россия и Саудовская Аравия "сошли с ума"

Незадолго до "продолжительного телефонного разговора" - как его охарактеризовали в пресс-службе Кремля - Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что Россия и Саудовская Аравия "обе сошли с ума" в своей ценовой войне. "Это плохо для них, плохо для всех. Это битва между Саудовской Аравией и Россией, касающаяся того, как много баррелей выпускать. И они обе сошли с ума", - отметил американский лидер. "Никогда не думал, что скажу это, но, возможно, нам нужно повысить (цену. - Ред.) на нефть, потому что это необходимо", - добавил он.

Беседа с Путиным состоялась по инициативе американской стороны, указали в Кремле.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 10,11 процента - до 22,41 доллара за баррель - к 17:33 мск 30 марта, ранее достигнув минимума с марта 2002 года. Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI потеряли 6,83 процента, опустившись до 20,04 доллара за баррель, ранее в ходе сессии они опускались до 19,92 доллара за баррель.

Путин и Трамп обсудили стратегии борьбы с коронавирусом

В ходе беседы Путин и Трамп также "выразили серьезную озабоченность в связи с масштабами распространения коронавируса в мире", указали в Кремле. Мировые лидеры "проинформировали друг друга о принимаемых в России и США мерах по противодействию этой угрозе", уточили в пресс-службе.

В Белом доме добавили, что Москва и Вашингтон в формате G20 выступят за "международную кампанию по борьбе с коронавирусом и за оживление глобальной экономики".

По данным международной группы волонтеров Worldometer, от последствий заболевания COVID-19 в мире скончались 36 432 человека, инфицирован 759 301.