Она сказала, что "флаги с российского дипломатического представительства в Сан-Франциско были с уважением спущены и помещены в сохранности в здание".
"Думаю, в мире нет страны, которая с большим уважением относится к своему флагу и флагу других стран", — отметила Науэрт.
По ее словам, российские власти были проинформированы о том, что флаги будут им возвращены.
В Кремле решение США снять флаги с дипломатических представительств, которые были закрыты в соответствии с требованиями Вашингтона, назвали враждебным шагом. «Разумеется, это враждебные действия, недружественные, идущие на дальнейший подрыв наших и без того пребывающих в печальном состоянии отношений», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Госдума в ответ на снятие флагов отменила запланированную на конец октября поездку депутатов в США, а представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия готовит ответные меры.
Флаги были сняты накануне со здания генконсульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингоне. Российских дипломатов попросили покинуть эти здания. В МИД позднее сообщили, что американские власти взломали замки у ворот консульства и провели там обыски.
Закрытие консульства и торгпредств стало ответом США на требование Москвы сократить число американских дипломатов в России на 755 человек, которое было выдвинуто после принятия в США закона о новых санкциях против России. Они должны вступить в силу в ноябре. Новые ограничения могут затронуть российские нефтегазовые проекты и государственные банки.
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