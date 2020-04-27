30 апреля в России истекает объявленный ранее режим самоизоляции и нерабочих дней. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов написал в своем Telegram-канале без уточнения источника, что Путин объявит решение по продлению карантина 28 или 29 апреля.

На 28 апреля запланировано совещание президента с главами регионов, они ждут от него установок по продлению ограничений. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая, передает ТАСС.

По данным источников "Коммерсанта", ряд регионов получили указание не принимать каких-либо мер по смягчению ограничений до совещания, а в дальнейшем продумывать подобные решения только исходя из его итогов. Также от этого совещания ждут расширения списка предприятий, которым разрешено возобновить работу при соблюдении мер безопасности.

Регионы во многом ориентируются на опыт Москвы, а столичные власти пока не настроены ослаблять режим самоизоляции, учитывая, что в Москве отмечается наибольшее число заболевших и умерших пациентов с коронавирусом. Мэр Сергей Собянин не исключил даже точечных усилений режима.

"Сказать, что Москва вышла на плато, пока нельзя. Пока что по приросту зараженных столица двигается по сценарию мировых столиц", - сообщил газете источник, знакомый с позицией столичной мэрии. По его мнению, в Москве в ближайшие недели едва ли снимут "сразу все" ограничения: "Еще две-три недели особой роли не сыграют, но не допустить усугубления ситуации с тяжелыми больными помогут".

Он добавил, что в Москве пока хватает коек и врачей для госпитализации пациентов с тяжелым протеканием болезни, но в некоторых соседних регионах ситуация хуже, и высока вероятность, что их руководители попросят у столицы места в больницах. На прошлой неделе Собянин предупреждал о возможном исчерпании коечного фонда в больницах в ближайшие две-три недели.

Глава Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский уверен, что ограничения продлят как минимум на майские праздники, но на совещании Путина во вторник прозвучат "некоторые тезисы о том, когда и как должна начаться процедура снятия ограничений: нужно обозначить свет в конце тоннеля". При этом "оптимистический сигнал" должен быть подан так, чтобы люди "не ринулись в "самоволку" на майские праздники".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ограничения должны быть продлены и на майские праздники, иначе ситуация по коронавирусу в РФ грозит откатиться к начальной точке и достигнуть пика.

"Пик - это взрыв. Взрыва у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили. И сегодняшним днем мы видим, что она реализуется, - если только мы не сорвемся в праздники, это самый большой риск сегодняшнего дня", - сказала Попова в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Если россияне перестанут соблюдать ограничительные меры, "все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку", констатировала глава Роспотребнадзора.

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что выход из режима ограничений будет поэтапным, и эти этапы еще необходимо разработать. В интервью "Аргументам и фактам" он предположил, что к середине мая ситуация с коронавирусом в России должна выйти на плато, а "потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче". Объясняя свой оптимистичный прогноз, он обратился к примеру Испании и Италии: "Динамика более или менее сопоставимая. Сколько там продолжалась критическая фаза? Максимум полтора месяца".

По его мнению, "через месяц или два мы уже будем с трудом вспоминать те тяготы, которые переживаем сегодня". "Они, конечно, не забудутся у тех, кто потерял своих близких или сам серьезно переболел. И еще, каждому из нас потом надо будет много-много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни", - сказал представитель Кремля.

Путин за последний месяц дважды выступал с телеобращением к россиянам. 25 марта он объявил нерабочую неделю и перечислил первые меры поддержки населения и бизнеса. В то же время он озвучил нововведения, никак не относящиеся к пандемии, в частности, о налоге на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей. 2 апреля Путин продлил режим нерабочих дней до конца месяца, а впоследствии сообщал о дополнительных мерах поддержки перед совещаниями с членами правительства и главами регионов.