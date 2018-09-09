Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он назвал подлыми и вероломными действия Константинополя, который в пятницу сообщил, что направит в Киев своих экзархов для подготовки автокефалии православной церкви Украины.

Кроме того, синод Русской православной церкви выступил в субботу со специальным заявлением, в котором назвал направление экзархов в Киев грубейшим попранием церковных канонов, воспрещающих епископам одной поместной церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой поместной церкви.

1 сентября, открывая синакс Константинопольской церкви в Стамбуле патриарх Варфоломей заявил, что берет на себя инициативу по преодолению украинского раскола, поскольку, по его словам, Россия как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию в Украине не способна решить проблему.

Поводами для этого патриарх назвал просьбы украинского правительства, Верховной рады, а также непризнанных украинских церквей.

В интервью телеканалу "Россия 24" митрополит Иларион заявил, что диалога больше нет, а есть лишь только монолог Константинополя, поэтому средства церковной дипломатии на сегодня исчерпаны.

По его словам, РПЦ уже рассматривает меры, которые церковь может принять в ответ на такие шаги Вселенского патриарха Варфоломея.

Но такое "наглое и циничное вмешательство" в дела другой поместной церкви может привести к расколу вселенского православия, отметил Иларион.

"Если Константинополь доведет до конца свой коварный план предоставления автокефалии, что это будет означать? Это будет означать, что автокефалию получит какая-то группа раскольников. Каноническая церковь эту автокефалию не примет. Мы в Русской церкви это автокефалию не признаем, и у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать отношения с Константинополем", - заявил он.

Это, в свою очередь, означает, по словам Илариона, что Константинопольский патриарх уже не будет иметь никакого права называться, как он сейчас себя именует, главой трехсотмиллионного православного населения планеты.

"По крайней мере, половина этого населения его не будет вообще признавать. По сути дела, своими действиями он расколет все мировое православие", - резюмировал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

"Конечно же, мы сделаем ответные шаги, но время этих ответных шагов будет напрямую зависеть от динамики развития того проекта по предоставлению автокефалии, иначе говоря по легитимизации украинского раскола", - отметил он. - Константинопольский патриархат ставит себя вне того, что мы называем каноническим полем, то есть вне правового поля православия".

Что возмутило РПЦ?

В пятницу стало известно, что Варфоломей направил в Киев своих представителей архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

Некоторые аналитики говорят, что томос (грамоту) об украинской автокефалии может принять синод Вселенского патриархата уже в октябре этого года. Но подобные предсказания звучали и ранее.

Если томос будет подписан, то в Украине должен состояться собор, на котором, как предполагается, объявят о создании новой церкви и изберут ее предстоятеля - патриарха новой поместной православной церкви.

Перспективу предоставления автокефалии православной церкви в Украине резко критикуют как РПЦ, так и ассоциированная с ней Украинская православная церковь Московского патриархата.

История вопроса

В начале сентября патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и патриарх Константинопольский Варфоломей провели встречу, на которой обсудили процесс рассмотрения Константинополем прошений непризнанных украинских церквей о предоставлении автокефалии для будущей единой украинской православной церкви, которая должна быть создана на их основе.

Эти прошения, подкрепленные обращениями президента и Верховной рады Украины, поступили в Константинопольский патриархат в апреле этого года. Тогда Петр Порошенко провел многочасовые переговоры с патриархом Варфоломеем и заявил, что Украина как никогда близка к получению автокефалии.

В РПЦ выступили против предоставления части украинского православия автокефалии: здесь считают единственной церковью, которая может легитимно функционировать в стране церковь Московского патриархата (УПЦ МП), входящую в структуру РПЦ.

Кроме того, между Москвой и Константинополем существуют разночтения по поводу процедуры предоставления церквям независимости.

Константинопольский патриархат, который еще называют Вселенским, исторически претендует на первенство в православном мире и считает, что может даровать автокефалию своим единоличным решением. В РПЦ убеждены, что первенство Константинополя является формальностью, а подобные решения должны принимать консенсусом все православные церкви.

У кого больше прав на Украину?

Обсуждение исторических предпосылок украинской автокефалии имеет большее значение, чем кажется на первый взгляд.

Константинопольский патриархат исходит из того, что Украина является его канонической территорией, поэтому он имеет полное право предоставить украинской церкви независимость. Москва, отрицая это право, заявляет, что Украина - каноническая территория РПЦ.

Корни этого спора лежат в событиях 1686 года, когда Константинополь передал Киевскую митрополию в управление Русской церкви. В Константинополе заявляют, что тогда Москва получила не "право собственности" на эти земли - речь идет о территориях нынешних Украины, Беларуси, Литвы и Польши, - а лишь некоторые полномочия по управлению местной церковной жизнью.

Позже условия этой передачи были нарушены Москвой, говорят в Константинополе, и эти территории были "аннексированы" Русской церковью.

Москва это категорически отрицает.

В заявлении синода Русской православной церкви, принятом в субботу, говорится, что решение Константинопольского патриархата принять к рассмотрению вопрос о предоставлении автокефалии православным верующим Украины принято вопреки воле епископата Украинской православной церкви, который единодушно высказался за сохранение ее существующего статуса.

"В оправдание своего вмешательства в дела иной поместной церкви Константинопольский патриарх приводит ложные толкования исторических фактов и ссылается на якобы имеющиеся у него исключительные властные полномочия, каковыми он в действительности не обладает и никогда не обладал", - заявляет синод.

Ответные меры?

Также в субботу стало известно, что управляющему делами Московской патриархии, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию было отказано в греческой визе.

"Уже много лет владыка совершает осенью паломничество на Афон, однако в этот раз греческую визу получить не удалось", - сообщили "Интерфаксу" в субботу в Управлении делами патриархии.

Это не единичный случай: как сообщала ранее Русская служба Би-би-си, несколько священников Русской православной церкви пожаловались на проблемы с получением шенгенских виз через консульство Греции.

"Зря вы написали, что священник": почему служителям РПЦ отказывают в визах в Грецию

В начале августа МИД России направил в посольство Греции ноту с просьбой дать разъяснения по поводу трудностей с выдачей виз священникам.

Как рассказал Би-би-си источник, близкий к Константинопольскому патриархату, это политика греческого правительства: теперь священники РПЦ воспринимаются как потенциальные шпионы и агенты влияния.

В греческом консульстве в Москве не стали комментировать Би-би-си ситуацию с отказами в визах священникам.

Константинопольский патрирахат тесно связан с Грецией.

Во-первых, в Греции находится Святая гора Афон, которая находится в управлении Константинополя. Афон является важным местом паломничества, куда любят ездить российские депутаты, бизнесмены и политики. Во-вторых, духовенство Константинопольского патриархата получает зарплату из греческого бюджета.

В начале июля Греция выслала двух российских дипломатов и запретила въезд в страну еще двум россиянам. По данным греческих СМИ, россиян обвинили в попытке незаконного сбора информации и подкупе греческих чиновников.