Радиостанции "Говорит Москва" в подземке пояснили, что причиной задержки поездов на Таганско-Краснопресненской линии стала высадка двух поездов из-за удержания дверей.
"Как мы уже неоднократно объясняли, продолжительное препятствие закрытию хотя бы одной двери в поезде приводит к тому, что системы контроля не позволят составу тронуться с места. Правила безопасности предписывают в таких случаях высадить пассажиров, и проверить двери и дверные механизмы. Такие проверки могут проводиться с полным снятием состава с линии, что отрицательно сказывается на графике, а как следствие - на заполненности последующих поездов", - сообщили в пресс-службе.
Движение на Замоскворецкой линии от станции "Орехово" до "Автозаводской" было приостановлено по техническим причинам. Как пояснили в метро, один из составов пришлось убрать с линии, сейчас его проверяют специалисты.
Задержка в движении поездов вызвала давку на платформах, поэтому пассажиры вызывали скорую, реанимацию и МЧС, сообщает Telegram-канал Mash. По данным паблика, на "фиолетовой" линии надо было отстоять полчаса, чтобы войти в поезд. На "Текстильщиках" девушка от духоты и давки потеряла сознание. А таксисты традиционно взвинтили цены на время сбоя. В настоящее время движение на обеих линиях осуществляется по графику, о пострадавших не сообщается.
View this post on Instagram
#замоскворецкаялиния #сбойвметро
Российский историк: в России "не принято называть себя агрессором" (1)
Российское издательство "Просвещение" внесло правку в...
Сразу две линии московского метро остановились на два часа, вызвав давку (8)
Сразу две линии московского метро, включая самую...
Песков прокомментировал статью Bild об удостоверении Штази на имя Путина (2)
Советский КГБ и министерство госбезопасности бывшего...
В подъезде жилого дома в Москве показывают порнофильмы (3)
На мультимедийных экранах в подъезде жилого дома в...
Глава Росгвардии подал иск к Навальному на 1 млн рублей (~ 13000 евро) о защите чести и достоинства (6)
Директор Федеральной службы войск национальной...
TOP новостей
Сейм Литвы утвердил бюджет 2019 года (1)
Сейм Литвы во вторник утвердил бюджет 2019 года. За него...
Премьер-министр Литвы обратился в спецслужбы в связи с возможным влиянием на консерваторов (56)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не...
Жители Литвы должны поспешить с подачей заявок на "детские" деньги
Заявку на получение "детских" денег родители могут...
Источники: Лукишкскую тюрьму переведут в другое место в конце 2019 года (3)
Несмотря на то, что общество считало, что Лукишкский...
Бастующим литовским учителям оказывают и финансовую помощь (17)
В Литве учителя бастуют уже пятую неделю. Им оказывают...