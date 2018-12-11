Радиостанции "Говорит Москва" в подземке пояснили, что причиной задержки поездов на Таганско-Краснопресненской линии стала высадка двух поездов из-за удержания дверей.

"Как мы уже неоднократно объясняли, продолжительное препятствие закрытию хотя бы одной двери в поезде приводит к тому, что системы контроля не позволят составу тронуться с места. Правила безопасности предписывают в таких случаях высадить пассажиров, и проверить двери и дверные механизмы. Такие проверки могут проводиться с полным снятием состава с линии, что отрицательно сказывается на графике, а как следствие - на заполненности последующих поездов", - сообщили в пресс-службе.

Движение на Замоскворецкой линии от станции "Орехово" до "Автозаводской" было приостановлено по техническим причинам. Как пояснили в метро, один из составов пришлось убрать с линии, сейчас его проверяют специалисты.

Задержка в движении поездов вызвала давку на платформах, поэтому пассажиры вызывали скорую, реанимацию и МЧС, сообщает Telegram-канал Mash. По данным паблика, на "фиолетовой" линии надо было отстоять полчаса, чтобы войти в поезд. На "Текстильщиках" девушка от духоты и давки потеряла сознание. А таксисты традиционно взвинтили цены на время сбоя. В настоящее время движение на обеих линиях осуществляется по графику, о пострадавших не сообщается.