На Северном машиностроительном предприятии в Северодвинске спустили на воду атомную подлодку "Белгород", которая будет экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон", сообщает РИА "Новости".
© Sputnik / Scanpix

В агентстве подчеркнули, что журналистам запретили снимать подлодку из-за особой секретности проекта.

Ранее источник сообщал, что первая подлодка-носитель "Посейдона" будет спущена на воду 23 апреля.

Ранее американские СМИ назвали "Посейдон" "торпедой апокалипсиса", отметив, что он необходим для нанесения ответного ядерного удара.

Gazeta.ru
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