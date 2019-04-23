В агентстве подчеркнули, что журналистам запретили снимать подлодку из-за особой секретности проекта.
Ранее источник сообщал, что первая подлодка-носитель "Посейдона" будет спущена на воду 23 апреля.
Ранее американские СМИ назвали "Посейдон" "торпедой апокалипсиса", отметив, что он необходим для нанесения ответного ядерного удара.
Спущена на воду первая российская подлодка-носитель "торпеды Апокалипсиса" (14)
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