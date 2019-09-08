Самые первые зрители программы - почти пенсионеры, у большинства есть свои внуки, которые каждый вечер усаживаются перед телевизором под знакомые музыкальные позывные: "Баю-бай, должны все дети ночью спать, баю-баю, завтра будет день опять".

"Спокойной ночи малыши" пережили не одного генерального секретаря ЦК КПСС, смену поколений, эпох, власти, телеканалов вещания и по-прежнему остаются одной из самых любимых детских передач.

Мы собрали самое важное об этой программе.

1. "Спят усталые игрушки"





Музыку к одной из самых известных на сегодняшний день колыбельных написал композитор Аркадий Островский, стихи - поэтесса Зоя Петрова.

Песня звучит в эфире с самого первого выпуска передачи. Ее исполняла сначала Валентина Дворянинова, а затем - Валентина Толкунова и Олег Анофриев.

С 1986 года эту песню стали чередовать с колыбельной "Спи, моя радость, усни" в исполнении Елены Камбуровой, в 1992 она совсем ушла из эфира, но 1997 году вернулась в программу по просьбам зрителей.

2. Заставка





Первая заставка программы была черно-белой, на ней были часы с двигающимися стрелками. В конце 70-х годов заставка стала цветной.

Самой "долгоиграющей" оказалась пластилиновая заставка Александра Татарского, сделанная в 1981 году, с девочкой и игрушками у телевизора и медвежонком, катающимся на лошадке-качалке.

В 1986 году на экране появились рисованные птицы, животные и добрая волшебница. Одно время у передачи была даже заставка, нарисованная Юрием Норштейном - с зайцем, звонящим в колокольчик.

И, наконец, с 2002 года "Спокойной ночи, малыши" используют все ту же, но модернизированную и перекрашенную заставку Татарского.

3. Персонажи





Сможете назвать всех персонажей передачи? Это, конечно же, Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша.

Долгожитель передачи - Филя, он появился в эфире в 1968 году. Затем Степашка (1970 год), Хрюша (1971 год), Каркуша (1979 год)

А тех, которые появлялись эпизодически? Вряд ли, хотя их было очень много - Буратино, Тигренок Мур, Шишига, Ерошка, Петушок Горошек, Колобок, Цап-Царапыч, Мишутка, Домовой и многие другие.

4. Ведущие





К ведущим в передаче принято обращаться "тетя" и дядя".

Самыми известными были, конечно, тетя Валя (Валентина Леонтьева), дядя Володя (Владимир Ухин), тетя Света (Светлана Жильцова), две тети Тани (Судец и Веденеева), тетя Лина (Ангелина Вовк).

Леонтьева и Ухин были долгожителями программы, проработали в ней каждый более 30 лет.

Однажды пришло письмо от ребенка, в котором вместо адреса значилось "Тиливизор, тети Вали".

Традицию "теть" и "дядь" нарушили ради Юлии Пустовойтовой и Дмитрия Хаустова, к которым кукольные персонажи стали обращаться просто по имени.

Сейчас передачу ведут Оксана Федорова, Анна Михалкова и Николай Валуев.

5. Кто за кадром?





Характер персонажа, конечно, во многом зависит от актера, который его играет, то есть озвучивает.

Степашка, говорят, был любимым персонажем Леонида Ильича Брежнева. Как рассказывал бывший председатель Гостелерадио Сергей Лапин, один раз на Политбюро генсек пошутил: "Вот вчера смотрел "Спокойной ночи, малыши!" - и там поросенок сказал, что у нас еще много осталось балбесов. Надо их количество сокращать!".

Степашку с самого начала озвучивает заслуженная артистка России Наталья Голубенцева.

Больше 30 лет, до 2002 года Хрюшу озвучивала актриса Наталья Державина, которая ради этой работы ушла из театра кукол Сергея Образцова. После ее смерти, несколько месяцев, и Хрюшу, и Степашку озвучивала Наталья Голубенцева. А потом поросенок заговорил голосом актрисы Оксаны Чабанюк.

За Каркушу до 1998 года говорила актриса Гертруда Суфимова, а затем Галина Марченко.

Что же касается Фили, то сперва он говорил голосом Григория Толчинского, ему на смену пришел Игорь Голуненко, а последние 30 лет Филю играет актер Сергей Григорьев.