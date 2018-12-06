"Я полагаю, что Россия не будет и не должна выполнять требования, которые основаны на абсолютно перевернутой картине произошедшего в Керченском проливе, заведомо искаженной картине реальных событий, которые никто не удосужился проверить, проанализировать", – заявила Матвиенко. Так она ответила на вопрос, пойдет ли Россия на уступки после обострения конфликта в Азовском море.

3 декабря коллега Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пограничников, которые 25 ноября обстреляли и захватили украинские корабли в Керченском проливе, надо наградить, так как они "участвовали в предотвращении нарушения нашей границы и в защите законности". По его словам, российские пограничники вели себя "безупречно", они "мужественно, эффективно решили те задачи, которые перед ними стояли по защите границы", а также "соблюли все международные нормы и правила".

В Кремле в свою очередь заявили, что украинские моряки якобы "хулиганили в российских водах". А по данным опроса социологов государственного ВЦИОМа, 93% россиян считают задержание российскими пограничниками украинских судов правильным, а сам инцидент в Керченском проливе – спланированной провокацией (так заявили 79% опрошенных).

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Вечером 25 ноября ​украинские военные заявили, что их бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" сначала протаранили, затем обстреляли, а потом захватили силы российских военных. Инцидент, по данным Украины, произошел в Керченском проливе после того, как корабли покинули 12-мильную зону – вне территории, которую Россия после аннексии Крыма называет своей. Группа расследователей Bellingcat также настаивает, что российские пограничники обстреливали украинские корабли в международных водах.

По данным Генштаба ВСУ, всего на судах находились 24 человека, трое были ранены. Украина считает захваченных моряков военнопленными и требует их немедленного освобождения. Президент США Дональд Трамп из-за инцидента в Керченском проливе отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а госсекретарь Майк Помпео подчеркнул, что этой встречи не состоится, пока моряки не будут отпущены, а корабли возвращены Украине.

Но Россия пока на уступки не идет и моряков не отпускает.

27 и 28 ноября Киевский районный суд Симферополя арестовал 21 захваченного украинского моряка на срок два месяца, до 25 января 2019 года. Еще троих раненых моряков, которые находились в керченской больнице, арестовал Керченский городской суд. Они также будут находиться под арестом до 25 января 2019 года.

Позже правозащитники обнаружили, что 21 украинский моряк был перевезен из Крыма в Москву, в СИЗО ФСБ "Лефортово". Там содержат подозреваемых в терроризме, шпионаже и других серьезных преступлениях. На данный момент украинским морякам грозит в России до 6 лет лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы. ФСБ РФ также заявляла, что украинские военные якобы планировали теракты, но обвинения по этой статье им пока официально не предъявлены.

После керченского инцидента Верховная Рада одобрила введение военного положения в Украине на 30 дней. Оно действует на территории десяти областей, которые граничат с Россией и Приднестровьем, сепаратистским регионом Молдовы. С 30 ноября также ограничен въезд мужчин граждан России на территорию Украины.