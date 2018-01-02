Согласно переписи населения 2010 года, из 150 тыс. обозначенных на карте России деревень и небольших поселений около 20 тыс. абсолютно безлюдны.
"Пенсионеры в домах-развалюхах, слетевшие с катушек пьяницы в заброшенных помещениях - и небольшое количество жителей, которые просто довольствуются тем, что дают им огороды и близлежащие леса", - вот те, кто пытается выживать в исчезающих российских деревнях, говорится в статье.
В политике относительно деревень Кремль предпринимает действия, похожие на хрущевскую "оптимизацию", полагает Биддер. Так, с 2000 года в деревнях были закрыты 20 тыс. школ из 45 тыс. Количество больниц в сельской местности сократилось с 4,3 тыс. до 1 тыс.
"Многие деревни создают впечатление, что время остановилось сто лет назад, несмотря на распространение мобильных телефонов и спутниковых антенн. Большинство домов по-прежнему построены из дерева", - отмечает автор.
Недавний подъем сельского хозяйства в России не принес пользы деревням: конкурентоспособными на международном рынке являются только огромные аграрные холдинги: доход мелких хозяйств слишком мал для того, чтобы быть успешными на рынке, говорится в публикации.
По данным российской службы государственной статистики Росстат, многие молодые жители деревень уезжают в города, как только становятся совершеннолетними. Однако, по словам профессора социологии НИУ ВШЭ Никиты Евгеньевича Покровского, наблюдается и обратный тренд: в деревню "бегут" хорошо образованные россияне, прежде всего из шумных и отягощенных транспортными проблемами мегаполисов - Москвы и Санкт-Петербурга.
"Однако это на руку только регионам, окружающим экономически успешные большие города. О том, что будет с сельскими поселениями в оставшейся части огромной страны, правительство в Москве договориться не может. Как обычно, в Кремле спорят две школы: испытывающие влияние Запада представители экономического либерализма называют утопией старую цель сплошного заселения страны и не считают нужным это финансировать. Их противники - большей частью настроенные патриотически - напротив, придерживаются романтических представлений о "возрождении российской деревни". Вот только убедительной стратегии они также не представили", - отмечает журналист.
Spiegel о русской деревне: остановившееся время, пенсионеры в домах-развалюхах и пьяницы (28)
"В некоторых частях центральной России люди покинули...
Пожар на новогодней ярмарке в Петербурге: никто не пострадал
В Московском районе Санкт-Петербурга загорелась...
Военные тайны: главные события 2017 года в российской армии (8)
Русская служба Би-би-си выбрала главные события 2017 года,...
31 декабря звонки о бомбах поступили в 30 аэропортов России (1)
Анонимные сообщения о заложенных бомбах 31 декабря...
В Южно-Сахалинске установили новую елку взамен сгоревшей (1)
Новая новогодняя ель взамен сгоревшей во время...
TOP новостей
Премьер считает, что Литва должна установить контакты с Россией (148)
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис считает, что в этом...
Опрос: оценили, кто внес наибольший вклад в государственность Литвы (22)
Согласно мнению жителей Литвы и литовских историков, в...
С 1 января тысячи работников в Литве получат уменьшенные зарплаты (30)
С Нового года вступили в силу поправки к закону, которые...
Грибаускайте заплатила за землю 75 500 евро (58)
В конце декабря прошлого года глава Литвы президент...
Родители стали подавать заявки на "детские" деньги - электронная система зависла (5)
После того как жители Литвы стали подавать заявки на...