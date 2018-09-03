Пока президент РФ Владимир Путин отдыхал в верховьях Енисея и готовился с 27 августа вновь приступить к работе, начав с визита в Кемеровскую область, в столице Кузбасса чиновникам было не до отдыха.
Мила Земцова
© Asmeninio archyvo nuotr.

В прошлые выходные, 25-26 августа, Путин в сопровождении главы Минобороны Сергея Шойгу катался по реке Енисей на катере, наблюдал за табуном сибирских горных козерогов, которые никогда не видели не только президента, но и вообще человека, готовил еду на костре, пил чай с местной травой "салям-далям", а в это время в Кемерове правоохранительные органы проводили спецоперацию по обезвреживанию потенциального врага, который угрожал безопасности главы государства.

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Из центра, то есть из Москвы, кемеровские спецслужбы получили директиву или, как там выразились, им "поступила заявка" на потенциально угрожающий субъект - девушку 17 лет с красными волосами. С утра в понедельник, 27 августа, в городе началась операция.

Объект поиска вскоре был найден в центре города, недалеко от здания администрации Кемеровской области, в кафе "Подорожник". Девушка с красными волосами делала вид, что просто пьет кофе. До приезда в город президента оставалось не так много времени. Действовать надо было незамедлительно. Люди в гражданском ворвались в кафе, вытащили девушку на улицу, засунули в машину и увезли в отделение полиции.

***

17-летняя Мила Земцова приехала в Кемерово, чтобы встретиться с другом и поехать с ним в Новокузнецк.

Телефон у нее сел, и девушка решила зайти в кафе "Подорожник", чтобы зарядить его, а заодно и выпить кофе. Кофе уже стоял на столе, когда Мила заметила на улице за окном непонятное оживление. Несколько сотрудников полиции "прогуливались" мимо кафе, а один из них "незаметно" ее фотографировал через стекло.

В этот момент любую другую девушку могло бы посетить то самое неприятное чувство, когда ты теряешь самообладание по причине необъяснимых тебе событий и начинаешь нервничать.

Через некоторое время двери в кафе распахнулись и прижались к стене, пропуская подтянутых людей в гражданском. За ними вошли и полицейские. От Милы потребовали предъявить документы, объяснив, что им "поступила заявка" на девушку с красными волосами.

Девушка показывать документы отказалась, тогда ее "забрали". В участке был проведен допрос.

Сотрудница отдела по делам несовершеннолетних объяснила Миле криком, что та является "засланной Госдепом проституткой", и потребовала назвать сумму, которую ей заплатили за пикет против Путина. В ответ девушка сообщила полицейской, что ее похитили из кафе неизвестные, что ей никто не платил, потому что за кофе она платит обычно сама, что она приехала в город к другу.

После допроса Милу Земцову отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, а затем - в санаторий "Журавлик", который утром она благополучно покинула в сопровождении приехавшего за ней друга.

***

Разумеется, как в любой истории, в этой тоже много "правд". И у каждой стороны она своя.

Правоохранительные органы опасались, что девушка в пикете "опозорит" местную администрацию перед высокими гостями, а им это совсем не надо, учитывая недавние события с гибелью 60 человек в "Зимней вишне", арестом крайних и отправленного в отставку Путиным губернатора Тулеева.

17-летняя девушка с красными волосами Мила Земцова не просто девушка, оказавшаяся случайно в Кемерове ради встречи с другом. Недаром вызволять ее из участка оперативно отправился юрист, связанный с местным штабом Навального. Мила - активистка движения "Протестный Кузбасс", заместитель его координатора.

Мила заявляет, что ее "похитили" из кафе, что она не планировала проводить митинги, вставать в пикет или кричать Владимиру Путину, что он вор. "Я просто ждала друга и пила кофе", - утверждает она. Однако ее друг, координатор штаба "Протестный Кузбасс" Лев Гяммер, задержанный тем же утром 27 августа, но на железнодорожном вокзале в Новокузнецке, специально ехал в Кемерово, чтобы спросить президента Путина "о силовом разгоне мирных акций и масштабной фальсификации на выборах".

Мила признается, что идеи Навального ей близки. "В штабе Навального я нашла людей, у которых есть глаза и уши. Я поняла, что я не одна, и осталась там. Когда после выборов штаб Навального в Новокузнецке закрылся, мы создали "Протестный Кузбасс", потому что команда осталась. До прекрасной России будущего еще далеко, и мы работаем дальше", - говорит Земцова в интервью "Радио Свобода".

В июле этого года девушка уже задерживалась за то, что на мосту через реку вывесила растяжку с фразой "Путин вор". В этом она призналась.

9 сентября Земцова планирует активно участвовать в митинге протеста против пенсионной реформы.

***

Протестное движение в России молодеет. И подтверждает это не только история 17-летней Милы Земцовой.

Российские власти объявили, что надо уделять больше времени молодежной политике после того, как с весны 2017 года школьники и студенты по всей России подключились к акциям протеста оппозиционера и главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

26 марта в десятках российских городов прошли акции под лозунгом "Он нам не Димон", участники которых призывали расследовать деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева. Поводом стало опубликованное в начале месяца расследование ФБК "Он вам не Димон", посвященное секретным активам главы правительства. Тогда СМИ отмечали, что активное участие в протестных акциях приняла молодежь - студенты и школьники.

В День России, 12 июня, в десятках городов прошли организованные сторонниками Навального уличные акции против коррупции. Часть акций, в том числе в Москве, по разным причинам не была согласована городскими властями; сотрудники полиции и нацгвардии производили массовые задержания. По данным властей, в тот день было задержано 136 несовершеннолетних.

Президенту РФ Владимиру Путину пришлось провести целый ряд тематических встреч с подрастающим поколением - он вручал паспорта школьникам, объявлял им о приоритете патриотизма над знаниями, посещал молодежный лагерь "Артек", принимал участие в "детской" прямой линии с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи, ездил в школу в Севастополе, где общался с педагогами и родителями учеников, посещал всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" в Крыму и т.д.

В феврале 2018 года правительство предложило специально создать федеральный телеканал для "освещения деятельности в сфере молодежной политики".

Правоохранительные органы РФ также активно включились в дело работы с молодежью, но по-своему. В качестве примера, как не надо вести себя молодым людям, россиянам недавно представили дело "Нового величия" - якобы экстремистского сообщества, созданного с целью свержения нынешней власти, в организации которого приняли участие и представители самих спецслужб. Фигурантами по этому делу проходят 10 человек: две девушки, одной из которых на момент ареста было 17 лет, а другой - 19 лет, и восемь молодых людей - от 20 до 29 лет. Историю самой молодой обвиняемой - Анны Павликовой - уже назвали "актом устрашения молодежи, которая выходит на митинги".

Представители оппозиции более старшего возраста, в силу приобретенного жизненного опыта и иных жизненных ценностей и благ, отягощенные родственными узами и детьми, знают, что именно им придется потерять в случае активного противостояния власти. Как говорится:
"Ученый, сверстник Галилея,
Был Галилея не глупее.
Он знал, что вертится земля,
Но у него была семья".

Молодое поколение свободно от подобных страхов. И, как написала накануне политолог Лилия Шевцова, российская власть, создавая политическую Сахару, задраивая щели и внушая иллюзию контроля за обществом, не оставляет гражданам иных способов сказать то, что они думают, кроме как через выход на улицы. И именно молодежь может нас приятно удивить в выходе из нынешней "мертвой точки".

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