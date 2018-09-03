В прошлые выходные, 25-26 августа, Путин в сопровождении главы Минобороны Сергея Шойгу катался по реке Енисей на катере, наблюдал за табуном сибирских горных козерогов, которые никогда не видели не только президента, но и вообще человека, готовил еду на костре, пил чай с местной травой "салям-далям", а в это время в Кемерове правоохранительные органы проводили спецоперацию по обезвреживанию потенциального врага, который угрожал безопасности главы государства.

Из центра, то есть из Москвы, кемеровские спецслужбы получили директиву или, как там выразились, им "поступила заявка" на потенциально угрожающий субъект - девушку 17 лет с красными волосами. С утра в понедельник, 27 августа, в городе началась операция.

Объект поиска вскоре был найден в центре города, недалеко от здания администрации Кемеровской области, в кафе "Подорожник". Девушка с красными волосами делала вид, что просто пьет кофе. До приезда в город президента оставалось не так много времени. Действовать надо было незамедлительно. Люди в гражданском ворвались в кафе, вытащили девушку на улицу, засунули в машину и увезли в отделение полиции.

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17-летняя Мила Земцова приехала в Кемерово, чтобы встретиться с другом и поехать с ним в Новокузнецк.

Телефон у нее сел, и девушка решила зайти в кафе "Подорожник", чтобы зарядить его, а заодно и выпить кофе. Кофе уже стоял на столе, когда Мила заметила на улице за окном непонятное оживление. Несколько сотрудников полиции "прогуливались" мимо кафе, а один из них "незаметно" ее фотографировал через стекло.

В этот момент любую другую девушку могло бы посетить то самое неприятное чувство, когда ты теряешь самообладание по причине необъяснимых тебе событий и начинаешь нервничать.

Через некоторое время двери в кафе распахнулись и прижались к стене, пропуская подтянутых людей в гражданском. За ними вошли и полицейские. От Милы потребовали предъявить документы, объяснив, что им "поступила заявка" на девушку с красными волосами.

Девушка показывать документы отказалась, тогда ее "забрали". В участке был проведен допрос.

Сотрудница отдела по делам несовершеннолетних объяснила Миле криком, что та является "засланной Госдепом проституткой", и потребовала назвать сумму, которую ей заплатили за пикет против Путина. В ответ девушка сообщила полицейской, что ее похитили из кафе неизвестные, что ей никто не платил, потому что за кофе она платит обычно сама, что она приехала в город к другу.

После допроса Милу Земцову отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, а затем - в санаторий "Журавлик", который утром она благополучно покинула в сопровождении приехавшего за ней друга.

***

Разумеется, как в любой истории, в этой тоже много "правд". И у каждой стороны она своя.

Правоохранительные органы опасались, что девушка в пикете "опозорит" местную администрацию перед высокими гостями, а им это совсем не надо, учитывая недавние события с гибелью 60 человек в "Зимней вишне", арестом крайних и отправленного в отставку Путиным губернатора Тулеева.

17-летняя девушка с красными волосами Мила Земцова не просто девушка, оказавшаяся случайно в Кемерове ради встречи с другом. Недаром вызволять ее из участка оперативно отправился юрист, связанный с местным штабом Навального. Мила - активистка движения "Протестный Кузбасс", заместитель его координатора.

Мила заявляет, что ее "похитили" из кафе, что она не планировала проводить митинги, вставать в пикет или кричать Владимиру Путину, что он вор. "Я просто ждала друга и пила кофе", - утверждает она. Однако ее друг, координатор штаба "Протестный Кузбасс" Лев Гяммер, задержанный тем же утром 27 августа, но на железнодорожном вокзале в Новокузнецке, специально ехал в Кемерово, чтобы спросить президента Путина "о силовом разгоне мирных акций и масштабной фальсификации на выборах".

Мила признается, что идеи Навального ей близки. "В штабе Навального я нашла людей, у которых есть глаза и уши. Я поняла, что я не одна, и осталась там. Когда после выборов штаб Навального в Новокузнецке закрылся, мы создали "Протестный Кузбасс", потому что команда осталась. До прекрасной России будущего еще далеко, и мы работаем дальше", - говорит Земцова в интервью "Радио Свобода".

В июле этого года девушка уже задерживалась за то, что на мосту через реку вывесила растяжку с фразой "Путин вор". В этом она призналась.

9 сентября Земцова планирует активно участвовать в митинге протеста против пенсионной реформы.

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Протестное движение в России молодеет. И подтверждает это не только история 17-летней Милы Земцовой.

Российские власти объявили, что надо уделять больше времени молодежной политике после того, как с весны 2017 года школьники и студенты по всей России подключились к акциям протеста оппозиционера и главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

26 марта в десятках российских городов прошли акции под лозунгом "Он нам не Димон", участники которых призывали расследовать деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева. Поводом стало опубликованное в начале месяца расследование ФБК "Он вам не Димон", посвященное секретным активам главы правительства. Тогда СМИ отмечали, что активное участие в протестных акциях приняла молодежь - студенты и школьники.

В День России, 12 июня, в десятках городов прошли организованные сторонниками Навального уличные акции против коррупции. Часть акций, в том числе в Москве, по разным причинам не была согласована городскими властями; сотрудники полиции и нацгвардии производили массовые задержания. По данным властей, в тот день было задержано 136 несовершеннолетних.

Президенту РФ Владимиру Путину пришлось провести целый ряд тематических встреч с подрастающим поколением - он вручал паспорта школьникам, объявлял им о приоритете патриотизма над знаниями, посещал молодежный лагерь "Артек", принимал участие в "детской" прямой линии с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи, ездил в школу в Севастополе, где общался с педагогами и родителями учеников, посещал всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" в Крыму и т.д.

В феврале 2018 года правительство предложило специально создать федеральный телеканал для "освещения деятельности в сфере молодежной политики".

Правоохранительные органы РФ также активно включились в дело работы с молодежью, но по-своему. В качестве примера, как не надо вести себя молодым людям, россиянам недавно представили дело "Нового величия" - якобы экстремистского сообщества, созданного с целью свержения нынешней власти, в организации которого приняли участие и представители самих спецслужб. Фигурантами по этому делу проходят 10 человек: две девушки, одной из которых на момент ареста было 17 лет, а другой - 19 лет, и восемь молодых людей - от 20 до 29 лет. Историю самой молодой обвиняемой - Анны Павликовой - уже назвали "актом устрашения молодежи, которая выходит на митинги".

Представители оппозиции более старшего возраста, в силу приобретенного жизненного опыта и иных жизненных ценностей и благ, отягощенные родственными узами и детьми, знают, что именно им придется потерять в случае активного противостояния власти. Как говорится:

"Ученый, сверстник Галилея,

Был Галилея не глупее.

Он знал, что вертится земля,

Но у него была семья".

Молодое поколение свободно от подобных страхов. И, как написала накануне политолог Лилия Шевцова, российская власть, создавая политическую Сахару, задраивая щели и внушая иллюзию контроля за обществом, не оставляет гражданам иных способов сказать то, что они думают, кроме как через выход на улицы. И именно молодежь может нас приятно удивить в выходе из нынешней "мертвой точки".