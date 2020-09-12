Союз архитекторов России объявил конкурс на проект использования мавзолея Ленина в новом качестве

Цель конкурса - создать банк идей по ре-использованию мавзолея, говорится на сайте Союза архитекторов. С учетом близости построенного Алексеем Щусевым сооружения к Музею русской архитектуры на Воздвиженке, "представляется целесообразным преобразовать Мавзолей в филиал этого музея, посвященный истории проектирования и строительства всех трех версий Мавзолея - фанерной, деревянной и гранитной".

В СА подчеркнули, что никакого политического заказа на проведение конкурса нет. Творческое состязание является спецпроектом фестиваля "Зодчество" и призвано собрать "максимальное количество архитектурных идей, какими бы неоднозначными они ни были".

В положении конкурса отмечается, что "нахождение вождя Октябрьской социалистической революции В.И. Ленина в мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации "вечной памяти" и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя".

Участникам предлагается разработать форэскиз (набросок, служащий основой для дальнейшей разработки эскизного проекта) проекта ре-использования мавзолея в качестве музея, а также организовать маршрут, связующий мавзолей с Музеем русской архитектуры. Другие идеи ре-использования мавзолея "не только допускаются, но и приветствуются", отметили в СА.

К участию в проекте приглашаются дипломированные архитекторы и авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры, а также граждане России и стран СНГ. В жюри конкурса приглашены министр культуры России Ольга Любимова, директор музеев Кремля Елена Гагарина, глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, писатель Александр Проханов, кинорежиссер Александр Сокуров, президент СА России Николай Шумаков, один из основателей движения "Архнадзор" Рустам Рахматуллин и другие общественные деятели.

Заявки принимаются до 19 октября. Лучшие работы будут экспонироваться с 11 по 13 ноября в рамках фестиваля "Зодчество" в Гостином дворе, а в заключительный день события, 13 ноября, будут объявлены победители конкурса.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал инициативу Союза архитекторов "провокационной", при этом в суть конкурса, по всей видимости, не вникал, так как начал обвинять устроителей в попытках "что-то там ломать, перекраивать". "Каждый с ума сходит по-своему. Мавзолей и Кремль охраняются ЮНЕСКО как мировое сокровище. Наша история советская немыслима без Красной площади и Мавзолея", - сказал Зюганов "Газете.Ru".

Пресс-секретарь министра культуры Ольги Любимовой Анна Усачева и представитель Сергея Миронова сообщили изданию, что впервые слышат об этом конкурсе.

Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков объяснил РБК, что организаторы конкурса не предлагают выносить тело Ленина или сносить мавзолей, а предлагают "найти решение для дальнейшего использования величайшего произведения советской архитектуры, которым мавзолей является на тот период, когда Ленин будет все-таки захоронен".

По словам Шумакова, он верит в то, что рано или поздно завещание Ленина похоронить его на Волковском кладбище рядом с матерью будет исполнено. "Как использовать помещение после этого? Оно не должно простаивать, оно должно как-то эксплуатироваться", - отметил президент СА. С этим и связано предложение превратить сооружение в филиал Музея архитектуры имени Щусева.

В конце августа глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда выразил мнение, что рано или поздно тело Ленина предадут земле. Президент России Владимир Путин не раз проводил параллели между коммунистической идеологией и христианством, а тело Ленина сравнивал с мощами святых. В РПЦ такое сравнение назвали подменой понятий, очевидной для верующих людей.