"Маловероятно, однако, что эти игры станут "троянским конем" для захвата территорий, как опасаются некоторые в США, говорит Матье Булег, научный сотрудник Королевского института международных отношений", - передает журналист.

"Запад" - рутинные учения, и нет причин опасаться, что Россия не будет придерживаться их сценария, - сказал Булег Independent. - Все, что она хочет отрепетировать, готово и планировалось последние несколько лет. Однако это своего рода лицемерная игра, по одну сторону которой - Россия, а по другую - Запад. Мы хотим признать учения "Запад" потенциально угрожающими, однако не хотим дать России шанс похвастаться своим военным мастерством".

"Но что, если огромные военные учения - просто попытка отвлечь внимание от того, что Путин пытается сделать?" - спрашивает Кокберн.

Американский историк Эми Найт в разговоре с Independent упомянула о недавней волне арестов и запугивания в России, в частности, о "показательном процессе" бывшего министра финансов РФ Алексея Улюкаева.

"Что я вижу на уровне внутренней политики - Путин нервничает по поводу выборов. Можно было бы спросить: "О чем ему нервничать? У него рейтинг поддержки более 80%, и даже муниципальные выборы в прошлое воскресенье показали, что "Единая Россия" - прокремлевская, пропутинская партия - доминирует, и так далее", - сказала Найт. - Но я думаю, что Путин смотрит на вещи немного иначе. Ни он, ни его коллеги не забыли, что прошлые президентские выборы сопровождались массовыми демонстрациями. В 2011-2012 годах Навальный помогал их организовывать. И это по-настоящему потрясло Кремль".

"По словам Найт, Путин также может нервничать, потому что россияне все еще страдают экономически", - говорится в статье.

"Реальный доход снижается, потому что их пенсии и зарплаты не повышались, - отметила Найт. - Люди испытывают экономические тяготы, которые им досаждают, и Навальный играет на этом".

"Я бы сказала, что народная поддержка Путина обманчива. Явка на прошлой неделе составила 14% - можно увидеть апатию многих избирателей. Вероятно, мы снова увидим протестующих на улицах, поэтому я полагаю, что Кремль нервничает по поводу выборов. На внутреннем, отечественном уровне Путин планирует послать предупреждающие сигналы своим критикам, дать им понять, что их могут убить или арестовать", - сказала также Найт.

"По мнению Найт, учения "Запад" - средство продемонстрировать российскую международную мощь и отвлечь внимание народа от внутренней политики на то, что происходит в отношениях с Западом", - передает автор.

"Это игра на патриотических чувствах народа, которая позволяет Путину выглядеть сильным лидером", - сказала Найт.

"Эксперты солидарны, что характерный для XX века нарратив о холодной войне вместо того, чтобы разрушиться с распадом Советского Союза, остается на переднем плане опасений Путина, пусть и в преображенной форме", - говорится в статье.

Джеймс Никси, глава программы Chatham House по России и Евразии, сказал Independent: "Я, определенно, не думаю, что Россия пытается воссоздать Советский Союз. Но - и это большое "но" - в том, что [Путин] пытается сделать, есть элементы Советского Союза. Русские чувствуют себя защитниками [бывших советских государств], и это своего рода шизофреническое отношение, потому что, с одной стороны, они видят в них родню, а с другой - смотрят на них сверху вниз и хотят их контролировать".

"В этом корень напряженности между Россией и Западом прямо сейчас, - полагает Никси. - Отношение к постсоветским государствам - самый актуальный аспект".