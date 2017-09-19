По его словам, совет будет уделять повышенное внимание британской кинокомедии, которая изображает жизнь советской верхушки при Сталине, и может после повторной экспертизы рекомендовать не давать фильму прокатное удостоверение. По мнению Пожигайло, в фильме может содержаться фальсификация истории.
"Если в фильме будет намек на какую-то любовь Иосифа Виссарионовича и Никиты Сергеевича [Хрущева], в западных фильмах такое практикуется, то, наверное, это будет не очень допустимо", - сказал Пожигайло в беседе с Русской службой Би-би-си.
Глава совета опасается, что фильм может возмутить коммунистов, которые будут требовать его запрета, а в случае, если фильм не запретят - пойти на крайние меры.
"Мы имеем возможность в этой ситуации посмотреть фильм вместе с экспертами до выдачи прокатного удостоверения, и соответственно высказать свою позицию, которая заключается только в одном - если этот фильм добавляет к "Матильде" еще больше накала страстей, то, я считаю, этого делать не нужно", - говорит Пожигайло.
Очернение и вмешательство
Также, по мнению Пожигайло, фильм может быть частью кампании по "очернению российской истории", запущенной с Запада. При этом он оговаривается, это это его личное мнение.
"Если это очередной подарок России с Запада, где высмеивается и поливается грязью какая-то очередная российская историческая фигура, то естественно, возникает чувство неприязни, тем более, что это снято не в России. [...] Если мы говорим о Сталине, то уж эту фигуру, мне кажется, рисовать в шутливом тоне неуместно", - продолжает Пожигайло.
"Надо всего лишь посмотреть фильм, конечно, в большей степени довериться экспертам. Если это не очередная провокационная кампания пропагандистская по очернению российской истории, то ничего страшного", - говорит он.
Идет ли в случае со "Смертью Сталина" речь о культурной интервенции, будут решать эксперты, а в случае его запрета, российский зритель много не потеряет, считает Пожигайло. "Если это очередная низкопробная клюква и провокация, то зачем нам такой фильм?" - говорит он.
I thought they had gone a bit over the top with @jasonsfolly's costume/medals in @Death_of_Stalin, but they actually toned it down a bit.😁 pic.twitter.com/Y0ewqJOAcx— Tone (@Fuglefro) September 14, 2017
Что такое "Смерть Сталина"
Сатирическая комедия "Смерть Сталина" британского режиссера Армандо Ианнуччи вышла на экраны на позапрошлой неделе. В России она еще не получила прокатного удостоверения. Судя про промо-материалам фильма, советские лидеры сталинских времен изображены в нем гротескно.
Dear comrades. It is our proud duty to unveil the official poster for Armando Iannucci’s #TheDeathofStalin. Long live the revolution! pic.twitter.com/AhTmYXkfFV— The Death of Stalin (@Death_of_Stalin) September 8, 2017
"Смерть Сталина" снята по комиксам французов Фабьена Нури и Тьерри Робина, которые выходят по сей день. Главными героями киноленты стали Никита Хрущев, которого сыграл Стив Бушеми, Василий Сталин (Руперт Френд), Георгий Жуков (Джейсон Айзекс), а также пианистка Мария Юдина (ее сыграла актриса Ольга Куриленко).
Возможные проблемы с прокатом фильма в России уже комментировали в Кремле. "Я, честно говоря, не знаю, что это за фильм. Минкульт всегда чрезвычайно ответственно подходит к выдаче прокатных удостоверений", - заявил в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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