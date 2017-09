По его словам, совет будет уделять повышенное внимание британской кинокомедии, которая изображает жизнь советской верхушки при Сталине, и может после повторной экспертизы рекомендовать не давать фильму прокатное удостоверение. По мнению Пожигайло, в фильме может содержаться фальсификация истории.

"Если в фильме будет намек на какую-то любовь Иосифа Виссарионовича и Никиты Сергеевича [Хрущева], в западных фильмах такое практикуется, то, наверное, это будет не очень допустимо", - сказал Пожигайло в беседе с Русской службой Би-би-си.

Глава совета опасается, что фильм может возмутить коммунистов, которые будут требовать его запрета, а в случае, если фильм не запретят - пойти на крайние меры.

"Мы имеем возможность в этой ситуации посмотреть фильм вместе с экспертами до выдачи прокатного удостоверения, и соответственно высказать свою позицию, которая заключается только в одном - если этот фильм добавляет к "Матильде" еще больше накала страстей, то, я считаю, этого делать не нужно", - говорит Пожигайло.

Очернение и вмешательство

Также, по мнению Пожигайло, фильм может быть частью кампании по "очернению российской истории", запущенной с Запада. При этом он оговаривается, это это его личное мнение.

"Если это очередной подарок России с Запада, где высмеивается и поливается грязью какая-то очередная российская историческая фигура, то естественно, возникает чувство неприязни, тем более, что это снято не в России. [...] Если мы говорим о Сталине, то уж эту фигуру, мне кажется, рисовать в шутливом тоне неуместно", - продолжает Пожигайло.

"Надо всего лишь посмотреть фильм, конечно, в большей степени довериться экспертам. Если это не очередная провокационная кампания пропагандистская по очернению российской истории, то ничего страшного", - говорит он.

Идет ли в случае со "Смертью Сталина" речь о культурной интервенции, будут решать эксперты, а в случае его запрета, российский зритель много не потеряет, считает Пожигайло. "Если это очередная низкопробная клюква и провокация, то зачем нам такой фильм?" - говорит он.

