За закон проголосовал 151 член Совфеда, против — четыре; еще один сенатор воздержался. Теперь документ поступит на подпись президенту России Владимиру Путину.
Госдума приняла закон об изоляции Рунета 16 апреля. Он должен вступить в силу 1 ноября 2019 года. Отдельные положения — о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен — начнут действовать с 1 января 2021 года.
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