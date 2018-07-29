Совет Федерации объявил 19 апреля Днем принятия Крыма в состав Российской империи

"В ее названии отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года Великую императрицу Екатерину II подписать Высочайший Манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую", - говорится в пояснительной записке к документу.

"Крым наш", - сказала во время голосования за одобрение закона спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (цитата по "Интерфакс"). Законопроект был предложен самой Матвиенко и группой сенаторов.

В манифесте не упоминается о "присоединении или иной форме авторитарного, а тем более силового, влияния на вхождение Крымского полуострова в состав России", говорится в пояснительной записке.

В июне 1783 года в Карасу-базаре (ныне город Белогорск), князь Григорий Потемкин-Таврический принял присягу татарской знати и представителей всех слоев крымского населения на верность Российской империи, что нашло отражение в присяжных листах, отмечается в записке.

В феврале 1784 года турецкое государство соответствующим актом признало главенство России над принятыми в ее состав территориями, отмечают авторы.

В пояснительной записке указывается на незаконность передачи Крыма из состава РСФСР в состав УССР в 1954 году, что противоречило конституции РСФСР и конституции СССР. Также не учитывалось, что Севастополь с 1948 года являлся городом республиканского подчинения и не мог быть передан в состав УССР вместе с Крымской областью, таким образом, город Севастополь оставался под юрисдикцией РСФСР, отмечают авторы документа.

Крымский референдум 16 марта 2014 года стал логическим продолжением истории российского Крыма, начало которой было положено манифестом Екатерины II, говорится в записке сенаторов.