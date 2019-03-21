Решение было принято единогласно. Венедиктов останется главным редактором "Эха" в течение следующих пяти лет.

Редакция "Эха Москвы" 14 марта переизбрала Венедиктова на пост главного редактора. Он получил 79 голосов, его соперник, ведущий радиостанции Алексей Голубев — 22 голоса. Впервые в истории выборов на них были две кандидатуры, ранее Венедиктов был единственным кандидатом.

Венедиктов занимает пост главного редактора "Эха Москвы" с 1998 года.