Решение было принято единогласно. Венедиктов останется главным редактором "Эха" в течение следующих пяти лет.
Редакция "Эха Москвы" 14 марта переизбрала Венедиктова на пост главного редактора. Он получил 79 голосов, его соперник, ведущий радиостанции Алексей Голубев — 22 голоса. Впервые в истории выборов на них были две кандидатуры, ранее Венедиктов был единственным кандидатом.
Венедиктов занимает пост главного редактора "Эха Москвы" с 1998 года.
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