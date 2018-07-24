Сообщение об этом размещено на сайте регионального управления СК. Из него следует, что инцидент произошел 22 июля в исправительной колонии номер 6.

По версии следствия, около 20 часов 20 минут сотрудник ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, "применяя насилие и используя специальные средства, ограничив движение осужденного, перевязал тканью его лицо, в результате чего последний скончался от асфиксии". Эти обстоятельства стали известны после проведения судебно-медицинской экспертизы. Сам надзиратель о них никому ничего не сообщал.

В настоящее время виновник происшествия уже установлен и задержан. Он подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий (п.п. "а, б, в" ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает СК.

В ближайшее время должен состояться суд, который определит подозреваемому меру пресечения на время проведения расследования, сказано в пресс-релизе.

В самой ИК проведена служебная проверка, материалы переданы в Клинцовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Брянской области. Также колонию проверит аппарат уполномоченного по правам человека в Брянской области Сергея Тулупова. Об этом он сам сообщил агентству ТАСС. Сам чиновник в настоящее время находится в отпуске, который не намерен прерывать. Задание провести проверку колонии он дал своим коллегам.

Колония общего режима номер 6 расположена в 175 км от Брянска. Начальник учреждения является подполковник внутренней службы Алексей Левин, сообщается на сайте регионального УФСИН.

Ярославский инцидент

Инцидент в брянской колонии произошел на фоне громкого скандала, разразившегося после появления в Сети видеозаписи с пытками заключенного в ярославской ИК-1. На записи группа сотрудников ФСИН методично избивает заключенного руками, ногами и резиновыми палками. Как оказалось, съемка велась еще 29 июня 2017 года. Распятого лицом вниз на столе заключенного били по ступням и голеням, ему на голову время от времени лили воду, он захлебывался, терял сознание, кричал и молил о пощаде. Сотрудники колонии между тем лишь шутили и продолжали пытку.

После публикации видео в прессе в Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело о превышении полномочий с применением насилия. В рамках расследования были задержаны шестеро сотрудников ИК-1, принимавших участие в избиении.

Ожидается, что следствие выйдет в суд с ходатайствами об их аресте 25 июля. Также ожидаются новые задержания. Всего на видеоролике видно 17 человек, еще один снимал избиение на видеорегистратор.

После ЧП в Ярославле Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России пообещала создать комиссии для проверки случаев необоснованного применения силы к заключенным. При этом в ведомстве заявили, что нести "персональную ответственность" за проверки ЧП с заключенными будут главы управлений ФСИН.

Путин ранее критиковал тюрьмы, которые сравнивали с ГУЛАГом, но затем принял "закон садистов"

Отметим, что сообщения о пытках в российских тюрьмах и колониях, а также в СИЗО, поступают регулярно. Еще в 2011 году тогдашний глава Министерства юстиции Александр Коновалов, выступая в Госдуме, сравнивал российскую пенитенциарную систему с ГУЛАГом и говорил, что состояние исправительных учреждений оказывает "калечащее воздействие на психику человека".

Многочисленные факты нарушений прав заключенных в РФ признавал и президент РФ Владимир Путин. Так, в 2016 году на заседании коллегии Генпрокуратуры он поделился своими впечатлениями, полученными ранее во время посещения петербургского следственного изолятора "Кресты". Глава государства обнаружил, что медицинское обслуживание в учреждении находится в столь плачевном состоянии, что врачи удаляют пациентам зубы, не применяя анестезии.

Несмотря на это, в декабре 2016 года Путин подписал закон, позволяющий сотрудникам ФСИН применять в отношении заключенных физическую силу, специальные средства и даже огнестрельное оружие. При этом в законе уточнялось, что за вред, причиненный осужденным в результате подобных действий, сотрудник уголовно-исполнительной системы ответственности не несет. Правозащитники назвали нововведения "законом садистов".