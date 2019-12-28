Татьяну Зиму уволили из МВД без возможности восстановления. "Просто дальше думали, как меня убрать <…> Сделали такую вещь, якобы я не прошла проверку УСБ, потому что подписана на Навального и, вообще, я оппозиционерка, и не могу служить Родине. Да я подписана на него в Instagram, но это разве запрещено? Я разочарована в системе, не думала, что она настолько прогнившая", - цитирует он слова уволенной девушки. ⠀ "Ну как можно уволить человека с работы за "неправильную подписку"?- недоумевает Навальный. "Да и разве это нормально, что в руководстве МВД сидят люди, которые, получая зарплату из нашего кармана, тратят время на то, что бегают по инстаграмам сотрудников и смотрят, кто кого лайкнул", - продолжает он. По словам девушки, сотрудники службы собственной безопасности заявили ей, что раз она оппозиционер, то не может служить Родине, пишет издание znak.com.

Весной этого года Татьяну Зиму наказали за то, что она назвала Владимира Путина "царем". Президент России 7 марта посещал кавалерийский батальон в столичном ГУ МВД и поздравлял с наступающим праздником сотрудниц конной полиции.

После этого Зима разместила в Instagram фотографию и сопроводила ее следующим текстом: "Сегодня наше подразделение посетил сам "Царь". Владимир Владимирович, спасибо за визит и поздравление, а мы пока новый асфальт обратно собирать будем. Главное, чтобы не оказалось, что в нашей стране шутить незаконно".

Татьяна Зима приобрела популярность после того, как иностранцы после ЧМ-2018 стали публиковать ее фотографии в социальных сетях. Девушку они называли самой красивой сотрудницей полиции России, а РИА "Новости" посвятили ей специальный репортаж.