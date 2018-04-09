

Эмиграция специалистов резко возросла прежде всего после 2014 года, после аннексии Крыма, когда усилилась напряженность с Западом, были введены санкции, ухудшилось экономическое положение. Желание уехать за границу велико и среди тех, кому удалось построить карьеру на родине: почти половина российских топ-менеджеров думает о работе за границей, говорится в статье.

"При этом для молодых россиян речь, очевидно, идет не только о зарплате, важнее - отсутствие возможностей для самореализации", - отмечает автор публикации Цита Аффентрангер. Так, по словам молодой эмигрантки, нашедшей работу в Нидерландах, российская наука в первую очередь занимается поиском денег для исследований вместо того, чтобы действительно работать.

В настоящий момент за границей проживают 2,7 млн россиян, и каждый год их становится на 100 тыс. больше. Четверть из них покинули страну по политическим причинам, остальные не видят своего будущего в России в экономическом и личном плане.

Тем не менее, 50% людей с хорошим образованием могут представить себе возвращение в Россию в случае изменения политических и экономических условий, говорится в статье. Поэтому некоторые наблюдатели надеются, что для России такие эмигранты не потеряны и благодаря своим знаниям и опыту они смогут сыграть важную роль в смене власти и проведении основательных реформ. По крайней мере, после ухода президента Владимира Путина.

Учитывая напряженные отношения между Востоком и Западом, молодые эмигранты сохраняют канал коммуникации между своей родиной и остальным миром. А их успехи показывают россиянам, что Запад не настолько демонический, как охотно представляет его российское государственное телевидение, пишет журналистка в заключение.