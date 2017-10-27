Соратницу Серебренникова отпустили под домашний арест

Суд избрал эту меру пресечения для Апфельбаум на два месяца, до 26 декабря.
Директор РАМТ была задержана 26 октября после допроса в Следственном комитете. Апфельбаум предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и сговоре с режиссером Кириллом Сереберенниковым. Перед началом заседания о мере пресечения адвокат Ирина Поверинова заявила журналистам, что субсидирование проекта Серебренникова из госбюджета не было инициативой Софьи Апфельбаум, а производилось в соответствии со специальным письмом за подписью Дмитрия Медведева.
Несколько десятков человек пришли утром в здание районного суда, чтобы поддержать обвиняемую. Как сообщила из зала суда корреспондент Би-би-си Оксана Чиж, пристав предупредил собравшихся об административной ответственности за аплодисменты.
Представители следствия настаивали на том, что обвиняемая в мошенничестве Апфельбаум на свободе может оказать давление на свидетелей и помешать расследованию.
Согласно решению судьи Карпова, она не может покидать квартиру и письменно общаться с кем-либо, кроме близких родственников, без разрешения следствия. Кроме того, суд отказал Апфельбаум в праве на ежедневные прогулки - об этом в случае назначения домашнего ареста на заседании 27 октября просила защита директора РАМТ.
Вина бывшего руководителя департамента минкультуры, по словам обвинителя, подтверждается показаниями свидетелей, изъятыми документами и другими доказательствами.
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