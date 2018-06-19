Обращение подписали актриса Чулпан Хаматова, режиссеры Константин Бронзит, Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Юрий Норштейн, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский, Алексей Учитель, Алексей Федорченко, телеведущие Владимир Познер и Ксения Собчак, глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе.
"Уважаемый Владимир Владимирович! Человек умирает. Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренен и честен в своих убеждениях — его бессрочная голодовка это доказывает. Необходимо проявить милосердие, чтобы спасти человеческую жизнь", — сказано в письме.
Украинский режиссер Олег Сенцов был осужден в России на 20 лет колонии по обвинению в терроризме. 14 мая он объявил голодовку, требуя освободить несколько десятков украинцев, которые находятся в заключении в России. Режиссер считает их политзаключенными.
Владимира Путина неоднократно просили содействовать освобождению Олега Сенцова, но он отказывался. Когда во время "прямой линии" 7 июня его спросили о возможности обмена Сенцова на арестованного в Украине главу местного РИА Новости Кирилла Вышинского, он сказал, что власти РФ об этом "пока не думали".
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