Индекс «Кофе с молоком» учитывает динамику цен на кофе, молоко, воду в бутылках и шоколад и объемы их потребления. Снижение индекса с декабря 2016 года по декабрь 2017 года в компании объясняют снижением цен прежде всего на кофе и шоколад при сохранении прежних объемов потребления. Кофе подешевел на 7,6%, шоколад — на 13,8%, молоко — на 1,6%. «Россияне по сравнению с декабрем 2016 года купили больше по объему кофе (плюс 9,4%) и шоколада (плюс 10,5%), но это не смогло выправить общий результат изменений индекса», — пишут социологи.
В Москве в декабре индекс «Кофе с молоком» потерял 11% к декабрю 2016 года. Это «Ромир» объясняет снижением цен на молоко на 2,7%, на воду — на 4,7%, на кофе — на 5,8%, на шоколад — на 14,9%. Потребление кофе выросло в столице на 5,1%, шоколада — на 5,6%, но для воды показатель снизился на 14,7% и молока на 17,9%, что и привело к общему снижению коэффициента.
По сравнению с ноябрем 2017 года в декабре индекс показал предновогодний рост, традиционный для этого времени года. По России и по Москве он вырос на 8%. Несмотря на скачок, и по России, и по Москве декабрьский индекс уступал мартовским показателям.
«Трендом ушедшего года в вопросе простых удовольствий стало повышение их доступности в связи со снижением цен на маленькие гастрономические радости. То есть объемы простых удовольствий ни россияне в целом, ни жители столицы не сокращают. А предновогодняя закупка, особенно шоколада, привела к традиционному скачку«Кофе с молоком», — говорится в пресс-релизе «Ромир».
Индекс «Кофе с молоком» «Ромир» рассчитывает по панели Romir Scan Panel, которая охватывает 11 тыс. домохозяйств и 30 тыс. потребителей из 180 крупных городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех покупок и описывают, назначение покупки и место ее приобретения, эти данные передаются через интернет в «Ромир» для исследования. Всего фиксируется 150 тыс. покупок в неделю.
Социологи объясняют, что кофе, молоко, воду и шоколад не являются продуктами первой необходимости для россиян и представляют собой набор «простых удовольствий». «Россия всегда была и до сих пор остается скорее чайной, нежели кофейной страной. О пользе молока для взрослых ведется много споров. Бутилированная вода начинает потребляться «от хорошей жизни», в противном случае можно выпить фильтрованной воды, а то и из-под крана. Шоколад же, в отличие от сахара, который входит в минимальную потребительскую корзину, не является первоочередным подсластителем, поэтому его по праву можно считать лакомством», — говорится в описании исследования.
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