Собянин высказался об акции оппозиции в Москве

По словам мэра, многие из пришедших на несогласованные митинги не имели отношения к выборам в Мосгордуму. "Многие участники беспорядков вообще не имели никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму. Я уверен, что москвичи это хорошо понимают", - подчеркнул Собянин. "Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей", - пояснил он.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, 5 августа сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несанкционированной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек.

Среди задержанных есть несовершеннолетние, журналисты и случайные прохожие, которые вообще не знали, что в Москве проходит какая-то акция. Были опубликованы видео, снятое на телефон задержанными в доказательство зверских избиений участников протестной акции.

Неделей ранее, после разгона митинга 27 июля Собянин связал жесткие действия силовиков с поведением митингующих, которые, по словам мэра, пытались перекрывать дороги, блокировать улицы и нападали на полицейских. По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ.

По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Шестеро из них уже арестованы по решению суда. Всего были задержаны более 1 тыс. участников этой акции, 88 из них отправлены под административный арест.