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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал рискованным проведение новогодних масштабных застолий, в частности, с участием пожилых людей, передает "Интерфакс".
Koronavirusas Rusijoje
Koronavirusas Rusijoje
© Imago / Scanpix

"Что касается москвичей старшего поколения, попросил бы воздержаться от этого. Попросите своих друзей, знакомых, близких из не группы риска приготовиться к Новому году. И вообще, готовясь к застолью, надо понимать, что большое застолье - это большой риск. Не только для здоровья, но и для жизни", - сказал мэр Москвы в интервью программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшем в эфир в воскресенье.

По 15 января в Москве действует рекомендация о домашнем режиме для москвичей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

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В столице на утро 19 декабря было зарегистрировано 728 637 случаев заражения коронавирусом, за сутки тогда выявили 6459 заболевших. Число умерших за время пандемии составляло 10 317 человек, выздоровевших - 562 953.

Ранее Собянин заявил, что борьба с коронавирусом будет долгой, самый острый период завершится через несколько месяцев. Он также сказал, что для властей города самым сложным периодом было не закрытие Москвы, а решение о снятии ограничений, потому что это ответственность за "возможные массовые заражения".

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