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Сделать прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, пишет РБК. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". "Как только она появится, мы начнем прививочную кампанию. Вся вакцинация будет бесплатна. Вся амбулаторно-поликлиническая сеть будет на это работать", - сказал Собянин.
Sergejus Sobianinas
Sergejus Sobianinas
© Reuters/Scanpix

Ситуация усложнится осенью, когда наступит сезонный рост заболеваемости гриппом, предупредил мэр. "Конечно, в этом году необходимо будет усиливать прививки от гриппа, чтобы не наложились две эпидемии: и осеннее обострение гриппа, и коронавируса. Это очень важно. Сложная объемная работа, мы к ней готовимся", -отметил мэр.

Сейчас в московских поликлиниках можно бесплатно сдать тест на коронавирус, для которого берется мазок из носа и ротоглотки, и тест на антитела, которое проводится по крови из вены.

Разработкой вакцин от коронавируса в России занимаются три учреждения -вирусологический научный центр "Вектор" рядом с Новосибирском, петербургский Институт вакцин и сывороток ФМБА и московский центр им. Н.Ф. Гамалеи.

Первыми препарат получат люди из группы риска -медицинские работники и те, кто наиболее часто сталкивается с инфицированными. Это может случиться уже в августе, обещал на днях глава Минздрава Михаил Мурашко.

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