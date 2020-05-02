Точных цифр градоначальник не назвал. По оценке Росстата, численность постоянного населения Москвы на 1 января 2020 года составляла 12 678 079 человек. Таким образом, 2 процента от этого числа - это 253,5 тысячи человек.

По последним данным федерального оперативного штаба, общее число подтвержденных случаев коронавируса в России составляет 124 054. По этому показателю РФ находится уже на седьмом месте в мире, обогнав Китай, Иран и Турцию. В Москве за последние сутки, по официальной статистике, выявили 5358 новых случаев COVID-19, а всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 62 658 заболевших.

Глава инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников, комментируя слова Собянина, уточнил изданию "Подъём", что речь идет о "реальном количестве" заразившихся согласно математическим прогнозам, основанным на числе проведенных тестов.

"Надо понимать, о каких цифрах идет речь. Реального количества никто не знает, кроме Господа Бога. Мы говорим о числе выявленных пациентов по количеству проведенных тестов. Но даже ребенку понятно, что количество зараженных на самом деле в десятки раз превышает. Поэтому существуют определенные математические модели, по которым во всем мире пытаются посчитать инфицирование. Общая позиция такова: в 10-20 раз больше, чем оттестированных. Это чтобы представлять охват", - сказал Мясников.

Собянин сообщил, что в столице удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции. "По этому показателю Москва вышла в мировые лидеры. И это огромный плюс, поскольку позволяет на ранних стадиях купировать распространение инфекции и своевременно оказывать помощь пострадавшим москвичам. Именно поэтому количество тяжело больных растет не так значительно, как могло бы быть при более плохом сценарии", - пишет мэр.

По его словам, за последние недели городские поликлиники кратно увеличили диагностику коронавируса методами компьютерной томографии. В этих целях были созданы 45 амбулаторных центров, работающих режиме 24/7, референс-центр лучевой диагностики и система компьютерного распознавания коронавируса с помощью технологий искусственного интеллекта.

Число лабораторных тестов по сравнению с мартом увеличилось в пять раз благодаря тому, что выросли мощности федеральных лабораторий, расширены возможности городских лабораторий и подключены частные лаборатории, добавил Собянин. С 30 апреля число лабораторных тестов увеличилось еще в два раза - до 40 тысяч ПЦР-исследований в сутки.

Также с 30 апреля вдвое увеличилась мощность референс-центров по перепроверке проведенных тестов, что позволило "оперативно проанализировать и подтвердить накопленные за предыдущие дни данные". В 10 раз за последнюю неделю увеличился объем экспресс- тестов на антитела.

Тем не менее, по словам Собянина, "очевидно, что угроза нарастает". В связи с этим мэр снова призвал москвичей относиться к мерам самоизоляции максимально ответственно.

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что количество подтвержденных тестов на коронавирус в последние дни увеличивается и за прошедшие сутки составило 5358. При этом число госпитализаций остается на прежнем уровне - около 1700 пациентов в день. Число пациентов, направляемых на диагностику в КТ-центры, остается на уровне 3,5 - 4 тысяч в сутки.

"Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов", - говорится в на сайте департамента со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Расширение тестирование позволяет выявлять все больше бессимптомных носителей инфекции и вовремя изолировать их. "Отсутствие роста госпитализаций говорит о том, что у большинства москвичей вирус удается обнаружить на ранних стадиях и не допустить ухудшения состояния", - сообщили в Депздраве.

По данным ведомства, с 25 апреля в Москве было сделано 175 тысяч экспресс-тестов на иммуноглобулин, проверяющий наличие антител к вирусу в организме, среди пациентов поликлиник и больниц, в том числе некоронавирусных. У пациентов с положительным результатом, то есть потенциально инфицированных, дополнительно брался мазок для проведения ПЦР-диагностики. "Это позволило быстро выявлять бессимптомных заболевших и вовремя принять меры. Количество пациентов без признаков заболевания растет и сегодня составляет около 50%", - говорится в сообщении.

Рост числа заболевших в оперативном штабе связывают именно с увеличением скорости подтверждения положительных результатов на COVID-19.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что Россия в последние недели практически находилась на плато по числу новых случаев COVID-19, и добавила, что, исходя из опыта других стран, после выхода на плато могут происходить колебания в числе заразившихся.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в свою очередь отметила, что в ходе пандемии может быть несколько плато. По ее словам, линия по заболеваемости коронавирусом в РФ, и в Москве в частности, "выравнивается, но это еще не плато в любом случае".

Минздрав РФ считает, что пока нет оснований говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране, поэтому пренебрегать правилами безопасности нельзя. Вирус продолжает активно распространяться, сохраняется высокая вероятность заражения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там отметили, что рост числа новых случаев заболевания в России может быть следствием нарушения режима самоизоляции.