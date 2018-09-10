На втором месте оказался Вадим Кумин от партии КПРФ с результатом 11,54%, следует из данных, представленных Мосгоризбиркомом. Илья Свиридов от "Справедливой России" набирает 7,16%, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев - 6,81%, Михаил Балакин ("Союз горожан") - 1,89%. Согласно обработанным протоколам, явка составляет 30,28%, сообщает ТАСС.
Собянин публично объявил о своей победе на выборах мэра Москвы еще в самом начале подсчета голосов. Сообщалось, что по данным экзит-полов, действующий градоначальник набирает 74% голосов при явке в 28%.
Обращение мэра ночью было опубликовано на странице избирательного штаба. "Мы победили! Спасибо, Москва!" - написал он. "Спасибо за поддержку, друзья! Это - наша общая победа", - говорилось в заявлении.
В понедельник, 10 сентября, президент РФ Владимир Путин по телефону поздравил Собянина с победой на выборах Москвы.
Явка избирателей на предыдущих выборах мэра 8 сентября 2013 года в Москве составила 32,07%. На тот момент врио мэра Москвы, самовыдвиженец Сергей Собянин победил на выборах мэра столицы, набрав 51,37% или 1 млн 193 тыс. 178 голоса.
Второе место занял кандидат от РПР-Парнас Алексей Навальный с показателем в 27,24% или 632 697 голосов. На третьем месте оказался первый замглавы ЦК КПРФ Иван Мельников, получивший 10,69% или 248 294 голосов. Председатель партии "Яблоко" Сергей Митрохин получил 3,51% или 81 493 голоса, представитель ЛДПР Михаил Дегтярев - 2,86% или 66 532 голоса и председатель "Справедливой России" Николай Левичев - 2,79% или 64 778 голосов.
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